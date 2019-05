Verdens beste skal kopiere idolet sitt

24-åringen setter seg stadig større mål. Hun har vunnet mye i skihoppingen, som blant annet OL- og VM-gull. Det som trigger utøveren fra Kolbukameratene nå, er å gjøre det samme som Adam Malysz.

Polakken er den eneste skihopperen som har vunnet verdenscupen sammenlagt tre år på rad, men han har også en fjerde.

– For meg betyr han mye. Det er en jeg så opp til. Han er en legende, sier hun om 41-åringen som har lagt opp, men som har en rolle i det polske forbundet.

Lundby har vunnet verdenscupen to år på rad. Den siste sesongen var hun suveren, og ble bare bedre og bedre i løpet av vinteren.

Og selv om Malysz har fire VM-titler, så har totningen noe han ikke maktet, å ta OL-gull.

Fakta: A-lagene 2019/20-sesongen Herrer: Johann André Forfang, Daniel Andre Tande, Anders Fannemel, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Robin Pedersen, Thomas Aasen Markeng og Marius Lindvik Kvinner: Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Ingebjørg Saglien Bråten

Utvider laget

På kvinnesiden får Lundby inn Ingebjørg Saglien Bråten på laget kommende sesong, noe som betyr at kvinnene har et landslag på fire. Silje Opseth og Anna Odine Strøm er der allerede.

Denne kvartetten fikk med seg bronse for lag under siste VM i Seefeld, og det var historisk. Bråten, den ferskeste, fikk ut sitt beste da det gjaldt.

For dem er hoppdronningen Maren Lundby en å strekke seg etter for dem, mens hun må finne nye mål.

– Er det slik at du med så mange triumfer allerede må lete etter noe som trigger deg?

– Ja, jeg vil si det slik. Det motiverer å skulle ta hat trick i verdenscupen. Jeg må satse på det, sier Lundby.

Hun og de andre skihopperne er på samling på Olympiatoppen i disse dager. Der er det trening og testing.

Tre nykommere på herresiden

Mandag var det møte med pressen, det kom frem at herrene utvider sitt landslag. Inn kommer Robin Pedersen (22), Marius Lindvik (20) og Thomas Aasen Markeng (18). Ut går Kenneth Gangnes, som riktignok blir med som servicemann, og Andreas Stjernen.

Sammen skal de etablerte og de nye sette seg mål – en prosess landslagsledelsen synes er viktig at alle er med på. Østerrikeren mener at han nå har et godt fundament med ulike typer, som også er viktig for å kunne utfordre hverandre og være sparringpartnere.

og hans støttespillere valgte alle tre. Stöckl fortalte om generasjonsskiftet, som gjør at Norge må bygge opp et nytt lag. Fjorårets relativt svake resultater på herresiden, skal bli bedre til vinteren.

Har fått smaken av det gode liv

De tre som Stöckl har valgt å løfte inn i A-gjengen, har alle fått være med på viktige renn. Robin Pedersen fikk prøve seg blant annet i hoppuka. Markeng fikk på plass i VM-troppen. Da kom han rett fra et VM-gull på juniorsiden.

Steinar Bjerkmann, skihoppernes pressesjef, kaller Markeng en liten komet.

Lindvik har for øvrig også VM-gull som junior og vant Kontinentalcupen (COC) i sesongen 2017/18.

Oppland er sterkt dominerende når det gjelder skihopping.

Markeng er fra Lensbygda, samme som ex-hopperen Roger Ruud. De øvrige fra fylket, som enten er vokst opp der eller har flyttet dit, er Robert Johansson, Ingebjørg Saglien Bråten, Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Kenneth Gangnes (servicemann) og Jermund Lunder (trener).