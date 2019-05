Publikumsøkning på fotballens festdag – likevel langt bak toppårene

16. mai er fotballens festdag, men de tre siste årene har ikke dagen samlet så mange tilskuere som tidligere. Men sammenlignet med fjoråret, bød gårsdagens åtte kamper på en liten opptur.

I alt hadde 77.573 tilskuere tatt veien for å feire dagen før dagen på en fotballstadion. Det gir et snitt på 9.697 tilskuere per kamp. Det er en økning fra 9.183 for tilsvarende runde i fjorårets sesong.

– Festdagen leverer

Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjonen for Eliteserien. Han er storfornøyd med tilskuertallene på fotballens nasjonaldag.

– Fotballens festdag leverer. Det er veldig gledelig at folk strømmer til stadionene. Stavanger, Bergen og Trondheim topper. I Kristiansund har det vært utsolgt lenge, og etter dagens kamp er det vel ikke noe dårlig tips å tro at det samme vil skje flere ganger denne sesongen, sier Øverland.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Fakta: Tilskuertall 16. mai 2019 Rosenborg – Haugesund: 17.799 Brann – Sarpsborg: 16.484 Kristiansund BK – Molde: 4444 Odd – Ranheim: 6289 Tromsø – Bodø/Glimt: 4368 Viking – Stabæk: 15.029 Mjøndalen – Lillestrøm: 2380 Vålerenga – Strømsgodset: 10.780

Kraftig nedgang i Trondheim

Selv om Lerkendal-publikumet etter hvert fikk svært lite å feire mot Haugesund, var det aller flest som tok turen dit. 17 799 tok turen for å se Rosenborg tape 0–2 mot laget fra Rogaland. Men det er likevel en kraftig nedgang. I 2018 så 3246 flere Rosenborg vinne 3–0 mot Lillestrøm.

Så langt i år har snittet til Rosenborg vært 12 732 tilskuere.

Tilskuersnittet reddes blant annet av at Viking er tilbake til Eliteserien i år. I går tok hele 15 029 siddiser veien til kampen, og det var den tredje best besøkte kampen torsdag.

Langt bak toppårene

Brann økte også antallet solgte billetter med 3570. I fjor ble en av langsidene bygget om, og derfor ble tilskuerkapasiteten redusert.

Men selv om snittet økte fra 2018, er det fortsatt langt unna toppåret 2008. Da besøkte i snitt 13 301 tilskuere hver kamp den syvende runden. Snittet bikket under 10 000 for første gang på mange år i 2017, da snittbesøket var på 7276.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

