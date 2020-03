Bø tok ny tittelbragd med et nødskrik – erkerivalen vant suverent i avskjedsrennet

Martin Fourcade (31) var suveren i sitt siste renn. Johannes Thingnes Bø (26) vant verdenscupen med et nødskrik.

Det ble en forrykende duell mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade lørdag ettermiddag. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Han blir av mange omtalt som «tidenes nest beste skiskytter». Kun Ole Einar Bjørndalen rangeres høyere enn Martin Fourcade. Lørdag gikk franskmannen sitt siste renn i finske Kontiolahti.

Fourcade kunne avsluttet den eventyrlige karrieren med nok en sammenlagtseier i verdenscupen. Da måtte derimot 31-åringen vinne og Bø bli dårligere enn nummer fire.

Nordmannen hadde i tillegg fordelen av å starte 19 sekunder foran konkurrenten på jaktstarten.

Rennet viste seg å bli svært dramatisk. Fourcade leverte et suverent renn, knuste sin norske konkurrent og vant, mens Bø slet på standplass i vinden.

Martin Fourcade i gang med å feire lørdagens seier i Finland. Foto: Jussi Nukari, Lehtikuva / NTB scanpix

I mål klarte derimot Bø å ta den viktige 4.-plassen og reddet sammenlagtseieren i verdenscupen med et nødskrik. Til slutt skilte det kun to fattige poeng i sammendraget.

– Det er spesielt for meg, som alle vet. Det har vært en drøm. Jeg har holdt på i ti år. Jeg kunne ikke drømt om å avslutte på en annen måte, sa Fourcade i et intervju med arrangøren.

Bø var svært lettet etter at sammenlagtseieren var sikret. Han takket Fourcade for mange tøffe kamper gjennom karrieren.

– Det var bare veldig spennende. Det var en tøff kamp. Det var den siste med Fourcade om seieren og sammenlagtseieren. Han var rask og presset meg på standplass, sa Bø.

Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade har dominert de siste årene. Foto: Berit Roald

– Nå er det kritisk

Fourcade gikk ut 19 sekunder bak Bø på jaktstarten, men franskmannen holdt et forrykende tempo. Etter første skyting, der begge skjøt fullt hus, hadde Fourcade spist inn 11 sekunder.

Da duoen kom inn til andre skyting var de helt likt. Da Bø bommet én gang, traff franskmannen samtlige blinker. Dermed hadde Fourcade tatt over ledelsen.

– Dette er skummelt. Nå begynner det å bli spennende, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Så, på tredje skyting, ble det igjen dramatisk. Fourcade bommet kun på ett skudd i de utfordrende forholdene. Bø måtte derimot ta til takke med hele tre bom.

– Nå er det kritisk. Ryker sammenlagtseieren sammenlagt for Johannes nå? spurte Bjørn retorisk.

– Det er utrolig dramatisk, supplerte makker Andreas Stabrun Smith.

Bø gikk ut fra tredje skyting som femtemann. Med det resultatet ville Fourcade ha snytt Bø for verdenscupen sammenlagt.

Martin Fourcade står med fem OL-gull og 12 VM-gull i karrieren. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Leverte under press

Dermed gikk Bø inn på fjerde skyting med et vanvittig press. Fourcade bommet to ganger, men gikk likevel ut til ledelse.

26-åringen fra Stryn måtte unngå en sprekk for å kunne ta sammenlagtseieren. Da svarte Bø med feilfri skyting og fullt hus.

– Da tror jeg han tar det! utbrøt Bjørn.

Nordmannen holdt et høyt tempo i sporet frem til mål. Bø kunne ikke gjøre noe med Fourcade, men klarte å sikre verdenscupen sammenlagt med et nødskrik etter en 4.-plass.

– Plutselig var alt i hans hender. Jeg skjønner ikke hvordan jeg traff på siste skyting, men det var avgjørende, sa Bø.

Fourcade tok dermed sin siste verdenscupseier på samme sted som den første i 2010. Det var i tillegg på dagen ti år etter den første triumfen. Totalt har han tatt 83 individuelle verdenscupseiere i karrieren. I tillegg står han med fem OL-gull og 12 VM-gull.

– Da jeg startet med skiskyting i Pyreneene i Frankrike, var det ingen fans. Det var bare kjærligheten min til skiskyting. Jeg er stolt over det jeg har oppnådd, sa Fourcade.

– Det var en vakker måte å avslutte på, la han til.

Johannes Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Kommenterte fra egen stue

Andreas Stabrun Smith har vært NRKs faste skiskytterkommentator i en årrekke. Han har vært vitne til og formidlet mange av Fourcades store triumfer. Han fikk også være med å kommentere det aller siste rennet.

– Denne dagen her vil vi for all del ikke gå glipp av, kommenterte Smith under NRKs sending.

Smith hadde også med seg Torgeir Bjørn og Ola Lunde, som var plassert i NRKs kommentatorrom på Marienlyst. Det hadde derimot ikke Smith mulighet til. Han måtte kommentere rennet hjemme fra egen stue på grunn av karantene.

– Jeg har hjemmekarantene, men har fått ordnet meg et kommentatorsett som er koblet opp i stua hjemme på Tåsen. Så her er vi rett og slett klare til å formidle denne thrilleren. Det blir ulidelig spennende, sa Smith.