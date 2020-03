Norges eneste NFL-proff: – Jeg har store forventninger til meg selv denne sesongen

Kåre Vedvik har ikke funnet seg til rette i NFL siden Baltimore Ravens signerte ham i 2018. Nå er han klar for sin femte klubb og er mer motivert enn noen gang.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Kåre Vedvik (nummer seks) får en ny sjanse i NFL. Foto: Tommy Gilligan / USA TODAY Sports / NTB Scanpix

NTB-Even Lübeck

– Situasjonen jeg er i nå med Buffalo Bills er veldig spennende. Jeg har store forventninger til meg selv, og er klar til å vise hva jeg er i stand til.

Det sier NFL-proff Kåre Vedvik til NTB.

Bills blir den norske kickerens femte klubb i NFL. Han har tidligere vært innom Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets og Cincinnati Bengals.

26-åringen forteller at han ble invitert på prøvespill til Bills i desember, og fikk tidlig beskjed om at de ønsket å ha ham med videre. Han ble fortalt at de ønsket å signere ham med en intensjon om å bruke ham i sluttspillet dersom de tok seg videre mot Houston Texans i første sluttspillskamp, men det gjorde Bills ikke.

Laget tapte 19–22 etter spilleforlengning og røk ut. Like etter ble han likevel signert.

Men selv om kontrakten med Bills er hans femte NFL-kontrakt, har han bare spilt én kamp i ligaen. Det var for Jets sist sesong mot nettopp Bills.

Fakta Kåre Vedvik * Alder: 26 (født 16. mars 1994) * Fra: Stavanger * Spiller i: National Football League (NFL) * Antall kamper i NFL: 1. Det var for New York Jets mot Buffalo Bills. Vedvik bommet både på et ekstrapoengsforsøk og et trepoengsforsøk i kampen som Jets tapte 16–17. * Klubb: Buffalo Bills * Tidligere klubber: Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals.

To skjebnesvangre bommer

Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16–17. Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned. 11. august ble han tradet fra Ravens til Vikings, før han 1. september ble signert av Jets. Og ni dager senere var han altså ferdig i New York-klubben.

– Ting skjedde veldig fort, fra Ravens til Vikings og så til Jets. Jeg ble kjent med en del av det å være en NFL-spiller som jeg ikke hadde erfart før. Det påvirket nok fokuset mitt, innrømmer Vedvik.

Likevel forteller han at motgangen var til stor hjelp og læring for ham.

– Jeg sitter igjen med masse erfaringer etter dette, så jeg satser på at det ikke blir så mange overraskelser fremover. Jeg har kommunisert mye med Bills. Det er en super organisasjon.

Usikkert fremover

Nå ser han frem til oppkjøringen med laget før seriestart i september. Eller? Vedvik forteller at han er usikker på hva som skjer fremover, med tanke på koronaviruset.

– Vi har fått beskjed om at offseason-aktivitetene er blitt utsatt inntil videre. Klubben har gitt beskjed om at de har pågående samtaler angående sesongstart basert på hvordan situasjonen utvikler seg, sier han og fortsetter:

– Selv har jeg isolert meg. Jeg forholder meg til de reglene som er blitt satt. Jeg har et privat treningssenter og en åpen fotballbane jeg trener på, så treningsrutinen min har ikke blitt påvirket.

– Hva har du gjort de siste månedene?

– Jeg reiste til USA to uker før Donald Trump påla reiseforbud på innreise fra Europa, så jeg er foreløpig stasjonert i Birmingham i Alabama, hvor jeg gjør store deler av treningen min.

Usikker på utsettelse

Det har ikke vært mye snakk om en eventuell utsettelse av NFL-sesongen i september. Den største NFL-nyheten de siste dagene har vært at Tom Brady er klar for Tampa Bay Buccaneers, ikke om sesongen går som normalt. Likevel er Vedvik usikker på akkurat det.

– Når sesongen starter er helt umulig å si. Jeg tar dette uke for uke og forholder meg til de reglene som er iverksatt, med håp om at alle andre gjør det samme.