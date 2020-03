Fotballpresidenten mener Norge trenger et nytt sluttspill. Konsekvensen av å stå utenfor blir dyrere og dyrere.

– Skal vi utvikle norsk fotball, kan vi ikke bare lene oss på norske inntekter. Vi må delta internasjonalt, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Terje Svendsen stiller til gjenvalg på årets fotballting. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

ULLEVAAL STADION: – Nå har vi tidenes mulighet.

Terje Svendsen kikker ut vinduet fra Odd-losjen på nasjonalarenaen. Vinteren har vært mild mot det grønne gresset. Nå ligger det under en plastduk og godgjør seg til 26. mars. «Skjebnekamp» er på mange måter en forslitt floskel i fotballsammenheng.

For norsk fotball er det imidlertid betegnende for kampen som venter om under tre uker. Da Svendsen møtte sine europeiske presidentkolleger på kongressen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i starten av uken, var det mange som sa til ham at Serbia-kampen er nøkkelen.

Vinner de der, kommer Israel eller Skottland til Ullevaal fire dager senere. De europeiske lederne mente det burde gå greit. Skal det endelig lykkes for et norsk herrelandslag, 20 år etter forrige mesterskap?

Det er ikke bare sportslig at EM-deltagelse er viktig. Når Svendsen på Forbundstinget lørdag legger frem forslag til ny strategiplan, er det vel vitende om at internasjonal deltagelse er enormt viktig om norsk fotball skal utvikle seg videre.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjør at forventningene til det norske landslaget er høyere enn på lenge. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

De store pengestrømmene

Til tross for at A-landslagene var et stykke unna å nå målene i handlingsplanen for årene 2016–2019, legges listen fortsatt høyt for den neste fireårsperioden. Herrene skal kvalifisere seg for både VM i 2022 (som ett av 13 europeiske lag) og EM i 2024. Damene skal til EM, VM og OL, samt ta medalje i minst ett av dem.

– Vi tror det er kjempeviktig å ha internasjonale ambisjoner. Det å delta i mesterskap blir bare enda viktigere fremover. Ser du på budsjettene til Fifa og Uefa, så kommer pengestrømmen til å øke internasjonalt. Skal vi utvikle norsk fotball, kan vi ikke bare lene oss på norske inntekter. Vi må også delta internasjonalt for å finansiere det, sier Svendsen.

Et herre-EM til sommeren vil være et perfekt sted å starte. Neste år er det kvinne-EM i England. Et under må til om det norske laget ikke tar seg dit.

Under den nevnte Uefa-kongressen fikk Svendsen signaler om at salget av medie- og sponsorrettigheter til mesterskapet går usedvanlig godt. Det blir stadig mer penger også på kvinnesiden.

Fakta Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen i NFF foreslår følgende styre: Leder: Terje Svendsen, Rosenborg BK (gjenvalg, to år) Første visepresident: Mette Christiansen, Valdres FK (på valg neste år) Andre visepresident: Arne Larsen Økland, Bryne FK (på valg neste år) Styremedlemmer: Gunhild Lærum, Lillestrøm SK (gjenvalg, to år) Malin Frantzen Øiseth, Fet IL (ny, to år) Silje Vaadal, FK Ørn-Horten (på valg neste år) Leon Aurdal, Aalesunds FK (gjenvalg, to år) Jon Mørland, IL Heming (på valg neste år)

De store mot de små

Det er imidlertid ett spørsmål som overskygger det aller meste i den fotballpolitiske diskusjonen i Europa om dagen. Ulike interessegrupper diskuterer nå hvordan mennenes Champions League skal se ut fra 2024 og fremover. De store og de små nasjonene har svært ulike interesser. Spørsmålet er om en enda større del av pengene skal gå til de som allerede har mest.

På Uefa-kongressen ble imidlertid ikke spørsmålet behandlet.

– Det var en stor elefant i rommet, og den fikk bli der uberørt. Det går på konkurransestrukturen på herresiden. Det er der konflikten mellom små og store land er. Uefa har sagt at det vil komme et forslag i løpet av 2020, sier Svendsen.

Terje Svendsen har seks punkter han er ekstra fornøyd med de siste fire årene. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Millioner og åpenhet

Trønderen ble valgt til NFF-president i 2016. Nå har valgkomiteen innstilt ham til to nye år. Han trekker frem seks nøkkelpunkt over hva NFF har gjennomført i den siste fireårsperioden:

Han er mest fornøyd med at det tilsammen er frigjort 50 millioner kroner i budsjettene frem til 2019. Svendsen sier disse har gått til ny aktivitet innenfor områdene klubbutvikling, spillerutvikling og kvinnefotball.

Han mener NFF har ryddet opp i alle spørsmålene som var om åpenhet. I starten av perioden fornemmet han stor mistillit på dette området.

Svendsen mener systematisk arbeid over lang tid har ført til at norsk fotball nå får frem en rekke talenter. I 2019 kåret Uefa Norge til det landet som klatrer mest på rankingen til ungdomslandslagene.

Til tross for at målene i forrige handlingsplan ikke ble nådd, trekker Svendsen frem prestasjonene til A-landslagene. Spesielt fornøyd er han med kvinnenes VM-kvartfinale i fjor.

70 prosent av spillerne i barne- og ungdomsfotballen har nå en trener med kompetanse fra kursene for grasrottrenere.

Svendsen mener NFF har gjennomført en kraftig satsing på jente- og kvinnefotball. Han peker på økte overføringer til toppklubbene, trenerutviklere i kretsene og større prosjekter som toppklubbstandard. Toppserien er også kuttet fra 12 til ti lag.

Norge tok seg til kvartfinalen i fjorårets VM. Neste år spiller de EM i England. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Problemene i europacupene

Svendsen skulle gjerne sett at norske lag hevdet seg bedre i Europa. Sist sesong røk LSK Kvinner ut allerede i kvalifiseringsrunden til Champions League. Rosenborg tok seg til Europaligaen, men resultatene imponerte ingen.

Han peker også på problematikken rundt vold på fotballbanen. VG har rettet fokus på temaet gjennom en rekke saker. NFF har nå vedtatt en rekke tiltak for å komme problemet til livs.

– Vi er Norges største fellesskapsarena. Voldsdiskusjonen viser at vi må passe på at vi holder tritt med samfunnsutviklingen rundt oss. Det er en dimensjon som er tydelig løftet opp i strategiplanen, sier Svendsen.

På helgens ting blir også miljøproblemene knyttet til gummigranulat på kunstgress et tema. Banene er helt nødvendige for at fotballen skal være en helårsidrett i Norge. Svendsen er imidlertid klar på at gummispørsmålet må besvares på en god måte.