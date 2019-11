Åge Hareide har vært dansk landslagssjef siden 2015. PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Oppgitt Hareide etter trenerstøyen: – Større katastrofe for Danmark enn meg

Åge Hareide (66) er ferdig i jobben som dansk landslagssjef i sommer. Støyen treneravgangen har medført, kunne han fint ha vært foruten.

I sommer ble det kjent at Kasper Hjulmand (47) skal erstatte den 19 år eldre Åge Hareide som dansk landslagssjef etter et eventuelt EM-sluttspill i sommer.

Til tross for svært gode resultater under nordmannens ledelse, ble erstatteren utpekt tidlig. I fjor ledet han Danmark til åttedelsfinalene under VM-sluttspillet i Russland, og det danske landslaget har ikke tapt en kamp på mer enn tre år med Hareide på benken.

Nylig gikk den danske keeperlegenden Peter Schmeichel ut og kritiserte Det danske fotballforbundet for avgjørelsen om å erstatte den norske treneren.

– Overordnet har jeg vanskelig med å forstå at man ønsker seg noe nytt, slik det er blitt sagt. Resultatene er det viktigste i fotball, og de er gode, sa Schmeichel.

Hareide er takknemlig for de støttende ordene.

– Jeg setter stor pris på at Peter liker jobben jeg har gjort for Danmark, sier Hareide til den danske avisen BT.

Åge Hareide har hatt mye suksess som dansk landslagssjef. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Større katastrofe for Danmark enn meg

Hareide har gjentatte ganger måtte svare på hva han synes med at erstatteren ble klar allerede i sommer.

Nå venter to nøkkelkamper mot Gibraltar og Irland på fredag og mandag. To seire betyr en billett til EM neste år, men igjen har trenerspørsmålene dukket opp.

Det gjør ham tydelig oppgitt.

– Vi planlegger å vinne mot Irland og komme direkte til EM. Min ambisjon er å avlevere Danmark i en så god posisjon som overhodet mulig, sier han, og legger til:

– Hvis det ikke går nå, må vi rette fokuset mot Nations League-kampene i mars. Skulle vi ikke komme til EM er det en større katastrofe for Danmark enn for meg, sier landslagstreneren til Ekstra Bladet.

Åge Hareide leder Danmark til en åttedelsfinale i VM i 2018. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Mener det forstyrrer laget

Det som frusterer Hareide mest er all støyen trenersituasjonen har fått i ettertid. Nok en gang er det samtaleemnet i mediene under en landslagssamling.

– Jeg har fått reaksjoner, men det går mer på at folk spekulerer i om jeg har gjort noe galt. Jeg må forklare hvorfor det er slik. Det er det eneste som irriterer meg. De som kjenner meg, vet at jeg ikke har gjort noe galt, sier han.

Han mener de gjentatte spørsmålene er blitt forstyrrende for laget.

– Det handler igjen om timing og at det er et forstyrrende element. For jeg visste at det her ville dukke opp hele tiden hvis vi fortsatte med å vinne, forteller Hareide.

Hareide har en 34 år lang trenerkarriere bak seg. Nordmannen mener at han selv klarer å holde støyen på avstand.

– Hadde jeg ikke vunnet ville alle sagt at det er helt riktig å gi slipp på den gale nordmannen. Jeg tenker ikke så mye på det, hevder han.