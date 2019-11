Jose Mourinho blir ny Tottenham-manager. PETER CZIBORRA / X03812

Slik reagerer fotball-verdenen på Mourinho-ansettelsen

– Mourinho og Spurs. Som utgangspunkt et av de mest ubegripelige stilskiftene i nyere PL-historie.

José Mourinho tar over Tottenham. Det bekreftes dagen etter at klubben sparket Mauricio Pochettino. Lørdag leder han laget mot West Ham.

Spår konflikt

Reaksjonene lar ikke vente på seg. Tidligere Liverpool-spiller og nå Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher, mener José Mourinho tar med seg den ene tingen som Tottenham mangler: Sølvtøy.

– Folk stiller spørsmål ved jobben han gjorde i Manchester United, men karrieren hans som helhet har vært enormt vellykket. Og det er en ting Tottenham har manglet, sier Carragher til Sky Sports.

– Selv om Pochettino har gjort det bra, så har de ikke klart det siste for å hente et trofé. Og det er det Mourinho gjør når han går til en klubb, legger han til.

«The Special One» har vunnet trofeer med alle klubbene han har vært trener for siden han vant Champions League og hjemlig serie med Porto da han slo gjennom som trener i 2004. Siden den gang har han vunnet Premier League tre ganger med Chelsea over to perioder, vunnet ligaen med Real Madrid og vunnet «the treble» med Inter.

Tidligere Tottenham-spiller og Sky Sports-kommentator, Jamie Redknapp, tror José Mourinho kan havne i konflikt med formann Daniel Levy.

– Er han riktig match med Tottenham? Det er interessant, siden Jose liker å bruke penger og Daniel ikke gjør det, sier Redknapp til Sky Sports.

Fakta José Mourinho Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho Alder: 56 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018). MERITTER: * Seriemester (8): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). * Champions League: (2): Porto (2004), Inter (2010). * UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). * Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). * Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017). * Har også vunnet supercupen i Portugal, England, Italia og Spania. * Aktuell: Ble onsdag ansatt som trener for Tottenham Kilde: NTB

– Ubegripelig stilskifte

José Mourinho har stått uten jobb siden han fikk sparken som trener i Manchester United i desember i fjor. Pochettino var den heteste kandidaten til å ta over for portugiseren i Manchester, før Solskjær til slutt fikk den jobben permanent.

Mourinho har signert en kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen. Tidligere Premier League-proff Brede Hangeland reagerer på følgende måte:

Tottenham-supporter og TV 2-profil Jon Hartvig Børrestad tror vi går en spennende tid i møte:

Fotballekspert og oddsekspert Morten Langli setter spørsmålstegn til hvilke krav som er satt til portugiseren.

Nevnte Spurs som tittelkandidat

Da José Mourinho ble ansatt som ekspert for Sky Sports før sesongen, nevnte han Tottenham blant tittelkandidatene til årets sesong.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om hvem han så på som tittelkandidater, dagen etter at Tottenham hadde sesongåpnet med 3-1 seier hjemme mot Aston Villa.