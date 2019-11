AaFK har for lengst feiret opprykk til eliteserien, men har lyst til å vinne alle årets hjemmekamper denne sesongen. Da må Sandefjord slås. Rune Stoltz Bertinussen

Disse elleve jakter AaFKs 15. strake hjemmeseier

Lars Bohinen stiller med tilnærmet toppet lag i årets siste kamp mot Sandefjord.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

AaFK har allerede satt poengrekord i 1. divisjon denne sesongen. Men de oransje er ikke fornøyd med dette, og vil prøve å vinne alle sine 15 hjemmekamper denne sesongen. Det har ingen lag greid tidligere.

Jo da, Bodø/Glimt vant alle sine hjemmekamper i en regional 1. divisjon på 70-tallet, men da var det mange færre kamper og mye dårligere motstand.

Sterkt lag

For å forbedre poengrekorden og sette hjemmeseierrekord stiller Lars Bohinen tilnærmet toppet lag mot Sandefjord. AaFK-treneren gjør tre endringer på laget som slo Nest-Sotra 1–0 i forrige kamp.

Inn i forsvaret kommer Oddbjørn Lie. Han erstatter Ståle Stålinho Sæthre. På midtbanen kommer Fredrik Carlsen inn for Peter Orry Larsen, mens Jernade Meade bekler venstre vingback på bekostning av David Olafsson.

Også benken til AaFK er meget sterk. Kun en unggutt har Bohinen funnet plass til, Isak Dybvik Määttä.

Prestisje

Dagens kamp har ikke noe å si for tabellposisjonene. Både AaFK og Sandefjord rykker opp med klar margin som nummer en og to. Men det er sikkert litt prestisje i å vise hvem som er best før neste års oppgjør i eliteserien.

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (3-5-2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Daniel Leo Gretarsson, Oddbjørn Lie - Jørgen Hatlehol, Niklas Castro, Fredrik Carlsen, Erikson Spinola Lima, Jernade Meade - Pape Habib Gueye, Torbjørn Agdestein.

Benken: Berntzen, Sæthre, Orry Larsen, Olafsson, Fet, Fridjonsson, Määtä

Sandefjord (4–2–3–1): Storevik - Vales, Grorud, Høibråten, Kralj - Palsson, Kurtovic - Tito, Ofkir, Rufo - Engblom

Benken: Viitala, Moen Foss, Mjelde, Gibson, Andersen, Falchener