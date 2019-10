Magnus Carlsen ser ut til å ha god kontroll på Fabiano Caruana. Berit Roald/NTB scanpix

Carlsen på god vei mot VM-finale etter storspill

Magnus Carlsen (28) startet VM-semifinalen med tap. Siden har han hatt full kontroll på sjakkverdens nummer to.

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana (10,5–5,5)

I det første partiet av VM-semifinalen tapte Carlsen med hvite brikker mot sin amerikanske rival.

Allerede i det neste partiet slo han tilbake med seier.

Dag to startet også med seier for Carlsen, men i det andre partiet måtte han gi fra seg det som så ut som en sikker seier til remis. Etter gårsdagen var han derfor det han selv omtalte som «halvsur» etter å ikke ha spilt på det nivået han ønsket.

Likevel ga han aldri sin motstander noen muligheter til å utligne forspranget.

Fortsatte å legge press på Caruana

I VM-semifinalens tredje og avgjørende dag gikk den norske verdensmesteren igjen til angrep på amerikaneren.

I det første partiet for dagen spilte Carlsen med hvite brikker mot Caruanas svarte. I store deler av partiet så det ut som om 28-åringen hadde en stor fordel.

Men da tiden etter hvert ble knapp, klarte han ikke å finne de trekkene som ga seier.

Etter partiet hastet både Carlsen og Caruana forbi pressesonen. Begge ga fra seg misfornøyde sukk etter poengdelingen.

Slik posisjonerte brikkene seg i de to første partiene av tirsdagens hurtigsjakk i Fischer-VM. Skjermbilde chess24.com

– Dominerer totalt

Irritasjonen tok derimot Carlsen ut på Caruana i det neste partiet. Med svarte brikker tok det bare fem trekk før han hadde en klar fordel.

Og Carlsen kneblet alle Caruanas forsøk på å komme unna.

– Magnus Carlsen dominerer totalt denne VM-semifinalen mot Fabiano Caruana, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

Der han ga fra seg seieren i det første partiet, gjorde han ingen feil i det andre.

– Dette er vondt for verdenstoeren å være med på, sa sjakkspaltist i Aftenposten Bjarte Leer-Helgesen som var gjest på NRKs studiosending.

For det var ingenting Caruana kunne gjøre. Dermed er Carlsen kun to poeng unna VM-finale.

Senere tirsdag skal det spilles to nye partier med hurtigsjakk. Seier i dem gir to poeng, remis ett. Om ingen av spillerne har nådd 12,5 poeng vil det da spilles lynsjakk. Der er hver seier verdt ett poeng og remis gir et halvt poeng.