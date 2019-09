Se bildene fra Oppstemten Opp

ULRIKEN: Under strålende sol tok flere hundre turglade bergensere turen opp Ulriken lørdag formiddag.

For andre gang arrangerte BFG Bergen løpeklubb og SK Baune motbakkeløpet Oppstemten Opp. Løpet starter om lag 600 meter fra grusbanen ved Montana, og går via de nylagte sherpatrappene opp til Ulrikens topp 643 meter over havet.

Løpet ble første gang arrangert i fjor, og hadde da om lag 300 deltakere. Arrangøren håpet på like mange deltakere i år.

Steintrappene er 750 meter lang, med en høydeforskjell på 290 meter, og løypen er på cirka 1400 trinn totalt.

Se BTs bilder fra løpsfesten under.

