Fire snakkiser etter ydmykelsen i Bodø: «TIL ble pisset på, og det var ikke et pent syn»

Bodø/Glimt-TIL 4–0

1) Skrekkstarten ødela alt

Bare et drøyt minutt var gått da Glimt gikk i ledelsen etter at Philip Zinckernagel kom alene igjennom med Gudmund Broks Kongshavn i TIL-målet. Hva slags vurdering Juha Pirinen tar når han misser på taklingen i forkant er uforståelig.

En verre start kunne «Gutan» ikke fått om de hadde bestilt det. Men så er det heller ikke første gang TIL havner under på bortebane i 2019.

Minuttene etter sjokket jevnet spillet seg litt ut, uten at TIL klarte å skape noen muligheter av betydning.

Den neste muligheten hadde i stedet nevnte Zinckernagel etter 19 minutter. Bare en kanonredning fra Kongshavn gjorde at TIL der ikke lå under 0–2. Likevel skulle det bare ta tre minutter før målet kom. En sterk opprulling på høyresiden endte med at Håkon Evjen alene fra seks meter kunne sende ballen i målet bak en sjanseløs Kongshavn.

Enda verre for TIL ble det at Jostein Gundersen bare kort tid seinere headet ballen i stanga. Marginer TIL hadde behøvd for å komme tilbake i oppgjøret der TIL aldri klarte å komme tilbake i.

3–0 kom et lite kvarter etter pause. 4–0 etter 64 minutter. Og det kunne vært mer – mye mer. TIL ble pisset på, og det var ikke et pent syn. Glimt har selvtillit – TIL er blottet for det. Forskjellen på lagene har kanskje aldri vært større de siste årene.

2) Vraket Gamst – gamblet med ny formasjon

At Morten Gamst Pedersen (38) ikke starter for TIL er langt fra hverdagskost. Kun mot Sarpsborg i siste og ubetydelige serierunden i fjor skjedde det under Simo Valakari som trener.

Mot Bodø/Glimt i «Slaget om Nord-Norge» valgte Simo Valakari å benke Gamst Pedersen. I stedet spilte han med Eric Smith og Onni Valakari sentralt på midtbanen.

Å endre formasjon til 4–4–2 fra det vante 3–5–2-systemet var en sjanse å ta, og det var helt tydelig at formasjonen ikke var samkjørte. Det samme gjelder neste punkt.

3) Espejord tilbake – gikk målløs av banen

Ikke siden 19. mai har Runar Espejord startet en TIL-kamp. En av mange skader har satt han ute i store deler av en ny sesong. Derfor var mange spent på hva han og Fitim Azemi kunne utrette som spissduo.

Svaret var ikke det TIL-fansen ville ha. Verken Espejord eller Azemi klarte å skape noe særlig med farligheter. I rettferdighetens navn fikk de heller ikke noe spesielt god servering av lagkameratene.

Det nærmeste duoen var å skape noe skjedde etter 61 minutter da Espejord fant Azemi i feltet. Headingen fra sistnevnte gikk tre meter over ...

72 minutter ut i kampen var eksperimentet med Espejord/Azemi over, uten tellende resultat.

4) Nok en høst i sumpa

TIL ligger fortsatt over streken – trass i tapet. Men for dem som de siste årene har gnagd negler i spenning på om «Gutan» skal berge plassen må de denne høsten antakelig gå løs på fingrene.

For før Mjøndalen har møtt Viking mandag ser tabellen slik ut i bunnstriden etter 23 kamper av 30 mulige:

10) LSK 26 poeng

11) Stabæk 25 poeng

12) Strømsgodset 22 poeng

13) TIL 22 poeng

14) Mjøndalen 21 poeng

15) Ranheim 21 poeng

16) Sarpsborg 20 poeng

Som alle ser skiller med andre ord bare seks poeng de syv dårligste på tabellen med syv kamper igjen å spille. Det kommer med andre ord til å bli et drama av dimensjoner for TILs del.

Nytt av året er det ikke akkurat. Både i 2013, 2015, 2016 og 2017 har laget vært i nedrykksstriden. Ingen får akkurat høyere puls av at det skjer i år igjen.

Nå venter sju kamper for overlevelse i Eliteserien. Kristiansund på Alfheim kommende søndag er første mulighet til å ta poeng.