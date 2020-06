Skjelbred haltet av banen med skade. Etter det gikk alt galt for Hertha Berlin.

Per Ciljan Skjelbred var ikke lenge på banen for Hertha Berlin mot Eintracht Frankfurt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Per Ciljan Skjelbred måtte ut med skade mot Eintracht Frankfurt. Dette bildet er fra en tidligere kamp. Foto: POOL / X80003

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt 1–4

Den Rosenborg-klare midtbanespilleren haltet rundt på banen etter en drøy halvtime på hjemmebane mot Eintracht Frankfurt, men i det 32. minutt måtte han sette seg ned med problemer med leggen.

Da skar han grimaser og signaliserte at han hadde fått seg en smell og ikke kunne fortsette. Det så ut til å være snakk om et overtråkk.

Les også Haaland ble matchvinner med praktheading fem minutter på overtid

Skadet etter scoring

Da Skjelbred haltet av banen, ledet Hertha Berlin 1–0. Krzystof Piątek scoret ledermålet etter 24 minutter. Scoringen kom etter at nettopp Skjelbred vant ballen for Hertha Berlin. Det var i den situasjonen han så ut til å få smellen.

Hertha Berlin, som har Rune Almenning Jarstein i buret, fikk imidlertid en tøff oppgave med å holde på ledelsen.

Dedryck Boyata var uheldig og felte Bas Dost som var på vei gjennom alene mot Jarstein. Videodømming endret dommeravgjørelsen fra gult kort nummer to og straffespark til direkte rødt og frispark, men det ble likevel tøft for Hertha Berlin.

Fem minutter etter pause pirket Dost inn utligningen. Jarstein var på ballen, men rakk ikke frem i tide til å hindre baklengsmål, og det stoppet ikke med det.

Falt på tabellen

For uten Skjelbred, og med bare ti mann på banen, ble det for tøft for Hertha. Etter timen spilt forserte Daichi Kamada lekkert inn i boksen og spilte inn til André Silva som lekkert flikket ballen i mål med hælen.

Åtte minutter senere hamret Evan N'Dicka inn 3-1-ledelse til Frankfurt, før André Silva enkelt kunne legge på til 4–1 alene med Jarstein.

Les også Jarstein og Skjelbred frustrerte Haalands lagkamerater – så smalt det

Resultatet gjorde at Hertha og Eintracht Frankfurt byttet plass på tabellen. Nå er Frankfurt nummer ni, mens Berlin-laget er på tiendeplass.

Hele fire mål rant inn bak Jarstein etter pause, og Frankfurt dro fra Berlin med en overlegen seier.

Skjelbred skal etter planen slutte seg til Rosenborg 1. august, men det kan bli snakk om at trønderen vender hjem tidligere.