Fullstendig Barcelona-kollaps: – Tidenes ydmykelse i Champions League

Barcelona ble rundspilt av Bayern München og tapte 2–8 i kvartfinalen i Champions League.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lionel Messi og Barcelona hadde en marerittkveld. Foto: Manu Fernandez / Reuters

Barcelona - Bayern München 2–8

– Vi snakker om tidenes ydmykelse i Champions League-sammenheng, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da Philippe Coutinho satte inn 8–2 noen minutter før slutt i kvartfinalen.

– Det er noe av det mektigste jeg har sett når man har kommet så langt i Champions League, supplerte Nils Johan Semb.

I semifinalen møter Bayern München vinneren av lørdagens oppgjør mellom Manchester City og Lyon. Maktdemonstrasjonen mot Barcelona gjør det tyske storlaget til favoritter til å gå hele veien.

Tomålsscorer Thomas Müller, som ble kåret til banens beste spiller, sier at Bayern er i utrolig god form, og at de nå sikter mot trofeet.

– Når vi spiller med denne intensiteten er vi vanskelige å slå. Vi har det så gøy utpå der, sier han i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

I Barcelona er stemningen naturligvis på bunnen.

– Jeg har det vondt nå, det har vi alle. Vi kan ikke hevde oss på denne måten. Vi trenger endringer i klubben, og ikke bare spillerne, men jeg vil ikke peke på noen, sier forsvarskjempen Gerard Piqué til Movistar.

Fem mål på en halvtime

Den første omgangen i Lisboa ble av det heseblesende slaget.

Fire minutter var spilt da Bayern München tok ledelsen. Ivan Perisic la inn til Thomas Müller. Den tyske målsniken dempet ballen på kanten av sekstenmeteren og spilte vegg med Robert Lewandowski, før han satte ballen inn bak landsmannen Marc-André ter Stegen.

Tre minutter senere sørget en klønete David Alaba for balanse i regnskapet for Barcelona. Bayern München-midtstopperen forsøkte å klarere et innlegg fra Barcelonas venstreback, Jordi Alba, men sendte heller ballen i en bue over Manuel Neuer og i mål.

Bayern Münchens David Alaba må konstatere at Manuel Neuer ikke får avverget scoring. Foto: Manu Fernandez / Reuters

I minuttene som fulgte var Barcelona nær ved å ta ledelsen. Først skjøt Luis Suárez rett på Neuer da han var alene med keeper, før et innlegg fra Lionel Messi gikk forbi alle inne i feltet, i stolpen og ut.

Da de ikke gjorde det, ble katalanerne nådeløst straffet av tyskerne.

Først ga Ivan Perisic de tyske seriemesterne ledelsen. Kroaten fikk ballen fra Serge Gnabry, fikk den over på venstrefoten, og banket den i mål via foten til Clément Lenglet og foten til Ter Stegen.

Gnabry gikk så fra servitør til avslutter. Thiago fant Leon Goretzka, som chippet ballen over Barcelona-forsvaret. Alene med Ter Stegen gjorde Gnabry ingen feil og banket inn tyskernes tredje scoring.

Kvarteret før pause satte Müller inn sin andre scoring for kvelden da han satte et innlegg fra høyreback Joshua Kimmich i mål.

Scoret mot klubben som eier ham

Tolv minutter ut i andre omgang tente Suárez et ørlite håp for Barcelona da han fintet vekk Jérôme Boateng og reduserte.

Håpet levde i seks minutter. Da stormet venstreback Alphonso Davies inn i feltet og serverte ballen til motsatt sideback, Joshua Kimmich, som hadde kommet seg fri og fra kort hold satte inn 5–2.

Bayern-spillerne kunne juble i tur og orden mot Barcelona. Her har Joshua Kimmich scoret. Foto: Manu Fernandez / Reuters

– Han er kanskje det største gjennombruddet i internasjonal fotball denne sesongen. Han danser karusell med (Nélson) Semedo, sa Semb om canadiske Davies mens Bayern-spillerne jublet.

Så scoret Lewandowski, før innbytter Coutinho, som er på lån fra Barcelona, scoret to ganger for å gjøre ydmykelsen komplett.