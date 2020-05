Stabæk vil fremskynde overgang. Det kan gi Sandnes Ulf kontanter i kassen.

Sandnes Ulfs Kaloyan Kalinov Kostadinov har signert en fireårig kontrakt med Stabæk med permanent overgang 1. august. Stabæk vil hente 17-åringen allerede nå.

Trener Steffen Landro får neppe bruke Kaloyan Kalinov Kostadinov i kamp for Sandnes Ulf. 17-åringen slutter seg trolig til Stabæk en av de første dagene. Foto: Pål Christensen

– Litt dumt at jeg ikke får spille på denne banen før jeg drar, sier Kostadinov til Aftenbladet ikledd lyseblå habitt og fortsatt i trening på ØsterHus Arena med moderklubben.

– For min del kan det være lurt å komme i gang hos Stabæk så snart som mulig, tilføyer han.

Aktiv på spillermarkedet

Aftenbladet er kjent med at Stabæk har henvendt seg til Sandnes Ulf med tanke på å fremskynde overgangen. Nytilsatt sportssjef Torgeir Bjarmann jobber meget aktivt med å styrke Stabæks spillergruppe. Han har hentet fire nye på kort tid, deriblant Emil Jonassen og talentet Kornelius Normann Hansen, sistnevnte fra Southamptons akademi.

Daglig leder for Sandnes Ulf Toppfotball, Tom Rune Espedal, bekrefter at det er kontakt mellom klubbene, men han røper ikke hva som skal til for å oppnå enighet.

Mellom 100.000 og 200.000

Trolig må Stabæk legge mellom 100.000 og 200.000 kroner på bordet i tillegg til antatt overgangssum rundt 800.000 kroner.

Bærumsklubben fikk hastverk med å hente Kostadinov etter at midtbanespilleren Ola Brynhildsen ble sluppet til Molde med umiddelbar virkning. Også det etter en ikke ubetydelig kompensasjon.