To mot en i Ballspark: Brann bør ikke hente Vegard Forren

Ny podkast: Erik Huseklepp og Doddo vender tommelen ned.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Anders Pamer mener at Brann bør hente Vegard Forren. Det synet utfordres av Erik Huseklepp og Eduardo Andersen i ukens Ballspark-pod. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ballspark-redaksjonen

Det er ett stort samtaletema rundt Brann for tiden: Skal de hente fristilte Vegard Forren eller bør Brann i stedet klare seg med de midtstopperne de har. BT-kommentator Anders Pamer har klarlagt sitt syn i denne kommentaren, men møter kraftig motbør i denne ukens podkast.

Erik Huseklepp og Eduardo «Doddo» Andersen sier nemlig nei til Forren.

Stoppertemaet er selvsagt ikke det eneste som behandles i Ballspark-podkasten. 0–3-oppgjøret mot Haugesund lørdag var alt annet enn betryggende så kort tid før seriestarten, og Erik Huseklepp har ett helt konkret forslag til bytte i backfireren før alvoret begynner.

Doddos Brann-barometer er konstant. Denne uken avslører også Erik Huseklepp hvilken plassering han mener Brann ligger an til å oppnå i år.

