Christian Pulisic fikk sitt gjennombrudd i Chelsea-drakten med hat trick mot Burnley lørdag. Anthony Devlin / PA via AP / NTB scanpix

Pulisic hat trick-helt da Chelsea vant igjen

Frank Lampards Chelsea-talenter fortsetter å levere varene. Lørdag var det Christian Pulisic som stjal showet i 4-2-seieren over Burnley på bortegress.

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Burnley – Chelsea 2–4

Den 21 år gamle amerikaneren, som startet sin fjerde Premier League-kamp for Chelsea, var et mareritt for vertenes forsvar. Det første målet kom etter 20 minutter da Pulisic var våken og utnyttet en tabbe av Burnley-backen Matthew Lowton. Han snappet ballen, satte kurs mot målet og banket inn 1–0.

Like før pause var Pulisic på farten igjen, nok en gang etter meget svakt forsvarsspill av hjemmelaget. Willian snappet opp en feilpasning og serverte den hurtige vingen, som fikk forsere fremover og løsne skudd. Noe heldig var Pulisic i og med at ballen gikk via beinet til Ben Mee og i mål.

3–0 kom ved samme mann tidlig i annen omgang, denne gang etter en corner fra Mason Mount. Mount svingte inn fra venstresiden, og Pulisic stusset ballen elegant forbi Nick Pope i Burnley-målet.

Les også Manchester City bråvåknet etter pause og banket Villa

Rodriguez-perle

Om ikke kampen var punktert fra før, ble den det definitivt to minutter senere. Willian fikk ballen fra Tammy Abraham, satte fart på høyrekanten og hamret ballen i mål til 4–0.

Resultatet kunne blitt enda verre for Burnleys del da dommer Michael Oliver pekte på straffemerket kvarteret før slutt. Reprisen viste imidlertid at ingen berørte Chelsea-talentet Callum Hudson-Odoi før han gikk i bakken i Burnley-feltet, og straffesparket ble også omgjort av videodommerne. Hudson-Odoi fikk dessuten gult kort for filming.

Med 4-0-ledelse kunne Lampards menn kontrollere inn tre poeng, men Burnley skulle få to trøstemål på tampen. 1-4-scoringen var også av det vakre slaget. Jay Rodriguez klemte til fra snaut 25 meter, og ballen gikk i en høy bue over armen til Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Minuttet før full tid var det Dwight McNeil sin tur. Vingen skjøt via Fikayo Tomori fra kanten av Chelsea-boksen, og ballen smalt inn i nærmeste hjørne.

Les også Fyrverkeri av en fotballkamp, men ikke på gresset

Firer

4-2-triumfen fører Chelsea opp til 4.-plassen i Premier League. Laget har 20 poeng, like mange som 3.-plasserte Leicester, etter ti kamper.

Liverpool topper med 25 poeng og har én kamp til gode på lagene bak. Toer Manchester City står med 22 poeng. Burnley ligger på sin side på 12.-plass med tolv poeng etter lørdagens tap.