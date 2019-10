Så nære var junioren Jakob Ingebrigtsen å ta medalje i Doha. OL-vinneren for sju år siden, Taoufik Makhloufi var plutselig tilbake og tok sølv med 3.31,38, Marcin Lewandowski tok bronse med 3.31,46, mens Jakob endte på fjerde med 3.31,70 og var sykt skuffet. Lise Åserud

Gjert Ingebrigtsen mener sønnen bør være fornøyd. Det vil ikke Jakob høre på

Friidrettsverden, internasjonale rivaler, media og publikum roser Jakob Ingebrigtsen etter 4. og 5. plass i VM. For 19-åringen er det ingen trøst.

Qatar: Det skulle være 19 åringens første VM-medalje. Han var rangert som nest best i verden. Slik skulle det ikke gå. Etterpå var det en vinnerskalle fra Sandnes som så mørkt på livet.

– Det føles forferdelig. Jeg taper for løpere jeg skulle ha slått. Det er sikkert mange som er fornøyd med en fjerdeplass. Jeg er like skuffet over en fjerdeplass her som i hvilket som helst annet løp, sa han i mediesonen i teltet utenfor stadion denne søndagskvelden.

– Jeg har underprestert, fastslår han kontant etter fjerdeplassen.

Mamma Tone og trenerpappa Gjert som denne kvelden bare var pappa, er av en helt annen oppfatning.

Stolt mamma og pappa

– Jeg er en stolt mor, kjempestolt, sier Tone Ingebrigtsen der hun litt på avstand betrakter sønnen som ikke uttrykker annet enn skuffelse.

Pappa Gjert er kry som en hane, men han føler med gutten, øynene forteller alt om det:

– Jeg stolt og kry, han presterer fantastisk, 4. og 5. plass av en 19-åring. Helt utrolig, men Jakob har ekstreme ambisjoner, han vil ikke bli slått av disse som han slår i hvert eneste Diamond League-stevne, sier Gjert.

Gjert Ingebrigtsen var stolt av sønnens prestasjon.

– Må få lov å være skuffet

– Nå skal han få lov å være skuffet og sint, men jeg tenker at når vi får noen dager på oss, så er han oppe igjen, tilføyer han.

Jakob Ingebrigtsen gidder ikke høre på det akkurat denne kvelden.

– Det nytter ikke å si at jeg er ung, bare 19 år, jeg kom hit for å prestere opp mot mitt beste og gjorde ikke det, derfor er jeg så vanvittig skuffet, sier han meget bestemt i stemmen.

– Du går inn til 4. plass i et VM med supertid 3.31,70, du befester posisjonen som verdens neste beste løper sesongen sett under ett. Kan du virkelig være skuffet over det?

– Ja, enormt skuffet, jeg taper for løpere jeg aldri skal tape for, løpere som aldri har vært i nærheten i Diamond League. Da kan du ikke si annet enn at jeg har underprestert, gjentar junioren fra Lura standhaftig.