King bommet på kjempesjanse da Bournemouth tapte hjemme

BOURNEMOUTH - FULHAM 0–1

Joshua King hadde en stor sjanse til å sende Bournemouth i føringen mot Håvard Nordtveits Fulham. Istedenfor tok London-klubben sesongens første borteseier.

Bournemouth startet forrykkende mot nedrykksklare Fulham på eget gress. Joshua King fikk som vanlig tillit fra start, og etter kvarteret spill hadde nordmannen en enorm mulighet til å gi vertene en tidlig ledelse.

Ryan Fraser slo lavt inn fra dødlinjen og fant King, som upresset fra seks meter blåste ballen høyt over mål.

Bommen skulle vise seg å bli skjebnesvanger for hjemmelaget. Like etter pause pekte David Coote på straffemerket da Jack Simpson felte Aleksandar Mitrovic på klønete vis. Serberen satte straffen sikkert i mål.

Mark Kerton / PA / AP / NTB scanpix

Straffescoringen ble kampens eneste og sørget at sesongens første borteseier var et faktum for Håvard Nordtveit og Fulham. Hvittrøyene står dermed med to strake ligaseire for første gang i sesongen etter forrige helgs 2-0-seier mot Everton.

King ble byttet ut etter timen spilt, mens Nordtveit ble byttet inn på overtid.

Slik gikk det i lørdagens toppkamp: Bildet som skaper bekymring før gullinnspurten: – Fryktelig syn

Viktig Watford-seier

Dersom Manchester City vinner FA-cupfinalen mot Watford, vil 7.-plassen i Premier League gi europaligakvalifisering kommende sesong. Både Watford, Leicester, Wolverhampton, Everton og West Ham kjemper om den plassen.

Med unntak av Everton var samtlige av lagene i aksjon lørdag, og det var Watford som til slutt kunne glise.

Borte mot nedrykksklare Huddersfield brukte Gerard Deulofeu kun fire minutter på å sende gjestene i ledelsen etter forsvarskluss. Samme mann doblet ledelsen ti minutter før slutt. Karlan Grant reduserte og fastsatte sluttresultatet til 1-2 på overtid.

Selv om 7.-plassen glipper for Watford, kan gultrøyene selv fjerne viktigheten av den. Vinner laget cupfinalen mot Manchester City, er laget til høsten klar for gruppespillet i europaligaen.

Clint Hughes / PA / AP / NTB scanpix

Fakta: Engelsk eliteserie fotball lørdag, 35. runde: Bournemouth – Fulham 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Aleksandar Mitrovic (str. 53). 10.511 tilskuere. Joshua King spilte 61 minutter for Bournemouth. Håvard Nordtveit slapp til som innbytter for Fulham på overtid. Huddersfield – Watford 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Gerard Deulofeu (5), 0-2 Deulofeu (80), 1-2 Karlan Ahearne-Grant (90). 23.957 tilskuere Manchester C. – Tottenham 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Phil Foden (5). 54.489 tilskuere. West Ham – Leicester 2-2 (1-0) Mål: 1-0 Michail Antonio (38), 1-1 Jamie Vardy (67), 2-1 Lucas Perez (82), 2-2 Harvey Barnes (90). 59.960 tilskuere. Wolverhampton – Brighton 0-0 31.096 tilskuere. - - - Senere kampstart: Newcastle – Southampton (18.30) (©NTB)

Brighton sikret uavgjort

Wolverhampton lå på 7.-plass før runden, men måtte se seg plassen glippe da ulvene ikke fikk hull på byllen hjemme mot nedrykkstruede Brighton.

Vertene hadde en eventyrlig mulighet til å sikre seieren kvarteret før slutt. Jotas heading ble stoppet av stolpen, mens returen til Leander Dendoncker ble avverget av Mathew Ryan på fem meter.

Uavgjortresultatet sikret Brighton et meget viktig poeng i nedrykkskampen. Laget har tre poeng ned til Cardiff på nedrykksplass når lagene har fire gjenstående kamper. Cardiff, som slo Brighton 2-0 borte tirsdag, møter gulljagende Liverpool søndag.

Barnes berget Leicester

Michail Antonio sørget for at West Ham tok ledelsen hjemme mot Brendan Rodgers' Leicester like før pause. 29-åringen var suveren i luftduellen mot Ben Chilwell og stanget innlegget til klubblegenden Mark Noble i mål.

Etter halvspilt annen omgang utlignet Jamie Vardy for blåtrøyene. Chilwell vartet opp med et lurt innlegg, og Vardy var på rett sted til rett tid da han pirket inn ledelsen.

Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Lucas Pérez var også våken da han satte inn 2-1. Da Pedro Obiang traff stolpen, var Pérez frempå og satte returen enkelt i mål.

Spanjolen så lenge ut til å bli matchvinner, men på overtid scoret Harvey Barnes sitt første Premier League-mål og berget uavgjort for Leicester. Alene mot Lukasz Fabianski gjorde unggutten ingen feil og satte ballen sikkert i lengste hjørne. Dermed endte det 2-2 i London.