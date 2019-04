United-aktuelle Isak scoret sitt første landslagsmål

TILs supertalent som har vært i søkelyset i en årreke hos storklubber som Manchester United, Liverpool og Everton, ble nylig innkalt til G15-landslaget for en internasjonal turnering i Østerrike, Italia og Slovakia.

På grunn av sykdom var han ikke med i 2–0-tapet mot Østerrike, men fikk debuten da han spilte 45 minutter i 4–2-tapet mot Portugal og i tredje kamp mot Makedonia, var han frisk nok til å starte og brukte ikke lang tid på å markere seg.

– God start

I den 2 x 35 minutter lange kampen fikk Norge en perfekt start med straffescoring etter 4 minutter, men Makedonia utliknet like før hvilen.

Men i 2. omgang kom målene fort og Isak Hansen-Aarøen sendte Norge tilbake i ledelsen før Makedonia utliknet igjen.

– Vi fikk en god start da vi tok ledelsen etter et langskudd med venstrefoten av Isak Hansen-Aarøen, men like etter slapp vi inn et godt skudd fra 25 meter, sa landslagstrener Jan Peder Jalland til fotball.no.

Vant 3–2

Tre minutter før slutt satt Alwande Benedict Roaldsøy inn seiersmålet i det som altså ble en 3–2-seier til Norge til slutt.

De norske gutta kunne dermed juble for sin første seier med flagget på brystet.

Torsdag og lørdag skal G15-landslaget spille plasseringskamper, men det er ennå ikke klart hvem Norge møter.