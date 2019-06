Det gjorde den eldste Ingebrigtsen-broren med tiden 7.36,85. Norgesrekorden fra 2001 ble skjøvet til side med nesten fire sekunder. For 18 år siden løp Bakken 7.40,77.

Det sterke løpet holdt til en fjerdeplass. Selemon Barega fra Etiopia vant med 7.32,17.

– I dag er jeg heldig med mye. Det gikk sakte i starten, og det passet meg veldig bra, sa Ingebrigtsen til NRK.

Han passet samtidig på å hylle Bislett-publikumet.

– Det var helt fantastisk og vanskelig å beskrive. Det var masse smil, og det var helt magisk å høre jubelen da jeg klatret i feltet mot slutten.

Lise Åserud / NTB scanpix

Før torsdagens Diamond League-fest hadde 28-åringen fra Sandnes 7.42,19 som bestenotering. Den satte han i Italia i september 2013. Nesten seks år senere greide han endelig å løpe en raskere 3000 meter.

– Dette er ekstremt imponerende, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Henrik Ingebrigtsen har hatt en trøblete vinter og vår. Han har selv uttalt at ingenting gikk slik som han ville ha det i oppkjøringen. Problemene gjorde at han ble vraket fra den legendariske drømmemila på Bislett.

I stedet ble han satt til å løpe 3000-meteren mot et sterkt felt. Etiopieren Muktar Edris, som vant VM-gull på 5000 meter for to år siden, er på vei tilbake etter skade og testet torsdag formen med en 11.-plass i Oslo.

