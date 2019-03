Carlsen og Fridjonsson er spilleklare

Carlsen og Fridjonsson sto over generalprøven mot Kristiansund BK på grunn av skadeplager. Heldigvis for AaFK er begge klarert for spill, og går rett inn i startelleveren, i dagens seriepremiere mot Start i Kristiansand.

Også Peter Orry Larsen er i startelleveren. Han startet på benken mot Kristiansund, etter å ha vært småsyk i uken før.

Den friskmeldte trioen erstatter Jonas Grønner, Pape Habib Gueye og Jernade Meade. Utover disse tre mønstrer trener Lars Bohinen de samme som startet mot Kristiansund BK. Til tross for stengte treninger og hemmelighetskremmerier i dagene før kamp, er det ikke noe som tyder på annen formasjon enn Bohinens foretrukne 3-5-2.

Fortsatt skadeskutt

En som viste veldig gode takter mot Kristiansund, var Jernade Meade. Spesielt i første omgang av generalprøven var han strålende. Men han har føling med en skade, og er ikke klarert for spill til denne kampen.

Andre som ikke er blitt klar til seriestart etter skade er Niklas Castro, David Kristjan Olafsson, Nenass og Robert Sandnes. Ett av de store savnene hos AaFK i fjor var en kreativ kraft i midtbaneleddet, så friskmelding av spesielt Castro er sårt tiltrengt. Castro fikk et brudd i benet på trening i slutten av februar, og er ventet tilbake i full trening i løpet av april.

God generalprøve

Resultatene og prestasjonene i AaFKs treningskamper har vært høyst variable, og har egentlig ikke vist at det er tatt store steg fra i fjor rent spillemessig. AaFK har likevel brukt vinteren til å supplere stallen, slik at de er bedre dekket på de fleste plassene. Om stallen er vesentlig styrket kvalitetsmessig, slik at neste steg tas, har de imidlertid til gode å vise i oppkjøringen.

At det bare er Orry Larsen av signeringene i vinter som er med start, sier nok litt om dette.

Men AaFK har fått matchet seg godt i oppkjøringen til seriestart, og leverte en mer enn godkjent generalprøve mot eliteserielaget Kristiansund BK. Slurv på overtid gjorde at de oransje tapte 0-1, i en kamp der de hadde ballen mest og strengt tatt var det beste laget.

Opprykksfavoritter

Dagens motstander, Start, har hatt en trøblete innkjøring til dagens kamp. Torsdag ble trener Kjetil Rekdal «fritatt fra sine arbeidsoppgaver», etter at det er opprettet personalsak mot han. Start er av en rekke fotballeksperter spådd som den klareste favoritten av tre lag som ansees som opprykksfavoritter. De to andre er Sandefjord og AaFK.

Lagene

AaFKs startellever (3-5-2): Andreas Lie – Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson, Oddbjørn Lie – Sondre Brunstad Fet, Aron Elis Thrándarson, Fredrik Carlsen, Peter Orry Larsen, Jørgen Hatlehol – Torbjørn Agdestein, Hólmbert Fridjónsson.

Benken: Omenås, Steen Sæthre, George, Karlsbakk, Grønner, Gueye.

Starts ellever (4-5-1): Jonas Deumeland – Espen Hammer Berger, Henrik Robstad, Isaac Twum, Afeez Olalekan Aremu – Adnan Hadzic, Erlend Segberg, Eirik Wichne, Tobias Christensen, Aron Sigurdarson – Adeleke Akinola Akinyemi.

Innbyttere: Hurlen Pedersen, Skaanes, Bringaker, Sjøkvist, Finnbogason, Tryggvason, Eftevaag.