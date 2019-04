Trenerlegenden fikk en uventet beskjed om statue: – Jeg føler på stoltheten

– Jeg sa nei, nei i starten, men så mente datteren min at jeg måtte være stolt.

91 år gamle Ingrid Wigernæs forteller om hvor overrasket hun ble da hun fikk høre planene om en statue av seg selv.

– Jeg hadde aldri trodd det, forteller Norges første og hittil eneste kvinne som har vært landslagstrener i langrenn for seniorer.

Det var hun som var sjef for «Jentut’n» da Norges stafettlag for kvinner tok OL-gull i Grenoble i 1968.

Det ble et gjennombrudd for kvinnelangrenn på det øverste nivået, etter VM-sølv i Holmenkollen to år tidligere.

Siden den gangen har Wigernæs-navnet blitt skrevet med gullskrift.

Kvinner som tråkker spor

Men akkurat som de fleste andre toppidrettsutøvere eller trenere på kvinnesiden som har vært store, har ikke Wigernæs fått noen statue. Det endrer seg nå.

Nettverket Damenes skiklubb går nå i bresjen for å få en bronsestatue av henne i Hemsedal. Det er der Wigernæs, som i hele sitt voksne liv har bodd i Oslo, kommer fra.

– Damenes skiklubb fremmer ski- og turglede, støtter kvinner som tråkker nye løyper og synliggjør damer i skihistorien, forteller Liv Arnesen.

Hun er en av initiativtagerne til statuen.

I sin tid var Arnesen også langrennsløper, men ble mest kjent som en kvinne som la ut på de lange ekspedisjonene på ski. Som å bli første kvinne i verden som i 1994 gikk alene, uten støtte eller forsyninger, til Sydpolen.

Nå har hun engasjert seg i å få på plass statuen.

– Det er på tide. Ingrid har vært en pionér. Hun har tatt de kampene som dagens langrennskvinner nyter godt av nå. Hun er en tøffing som fortjener statue, sier Arnesen.

NTB scanpix

Fant frem bildet som egnet seg

Det er ingen tvil om at hun mener det er en forsømmelse ikke å ha hedret Wigernæs på denne måten tidligere.

Arnesen forteller at da hun og skulptøren Merete Sejersted Bødtker besøkte Wigernæs i hennes leilighet i hovedstaden, så syntes legenden at det var gjevt.

Hun hadde funnet frem et bilde av seg selv på ski, som hun hadde i bokhyllen. Det viste henne på ski sammen med barnebarnet Ingrid, nå 12) som da var to år. Det falt også skulptøren for.

Barnebarnet har for øvrig samme fornavn, Ingrid, men heter Stalenget til etternavn.

– Hun kunne jo hett Ingrid Wigernæs, siden moren heter Ine Wigernæs?

– Så vondt ville jeg henne ikke, ler bestemor hjertelig.