Ukjente Robin (17) har imponert i Danmark. Men Norges landslagsledelse må kjempe om ham.

Norske Robin Dahl Østrøm (17) har tatt nivået i dansk Superliga etter koronapausen, men venter fortsatt på sin første landskamp. Der ligger det an til en dragkamp mellom Norge og Danmark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Robin Dahl Østrøm (17) har fått vise seg frem i dansk Superliga de to siste månedene. Foto: Claus Fisker / Ritzau / NTB scanpix

Robin Dahl Østrøm er nok et ukjent navn for de fleste i Norge. Men i Danmark legger stadig flere merke til 17-åringen. Som første spiller i danske OBs historie ble han kjøpt fra B93 for å være en del av deres utviklingsavdeling i januar.

I Odense har forsvarsspilleren tatt store steg, og størst utvikling har den fysisk sterke unggutten hatt under koronapausen.

Etter at dansk Superliga startet opp igjen, har han gjort sakene sine så bra at han har fått én kamp fra start og fire innhopp.

– Det har vært meget deilig, men det har vært overraskende også. Jeg er bare veldig glad for at klubben har tiltro til meg, sier Østrøm på telefon fra Odense.

Mange har lest denne saken. Har du? Far og datter tok uvanlig NM-gull sammen. Se dem kaste seg ut av et fly i fallskjerm.

Fakta Robin Dahl Østrøm Født: 09.08.2002 (17 år). Nasjonalitet: Norsk statsborger, men vurderer også dansk pass etter 18-årsdagen. Far er fra Norge, mor er fra Uganda, men de er bosatt i Tårnby i Danmark. Robin bor for tiden på Odense Elite College sammen med andre spillere fra OBs akademi og går på Tornbjerg Gymnas. Tidligere klubber: AB Tårnby, B93. Skrev under for OB 31. januar 2020 og har kontrakt til juni 2022. Han ble en del av OBs ungdomsakademi fra og med februar. Fikk Superliga-debuten 7. juni.

Norsk far

17-åringen har norsk far fra Oslo og mor fra Uganda, men er oppvokst i Tårnby i Danmark. Språket hans er derfor dansk. Norsken er ikke mye å skryte av, ifølge ham selv.

– Den er ikke så god, sier han.

Ungguttens kom til OB etter et prøvespill i januar under en juniorturnering som OB U19 vant. I februar var han et fast innslag på U19-laget, og i mai ble han innkalt på trening med A-laget. Østrøm fikk prøve seg i treningskampene, blant annet mot FC København i Parken.

7. juni fikk han sitt første innhopp i en tellende kamp. Én måned senere spilte han en hel kamp fra start mot Silkeborg.

– Det er helt sykt. Det har gått fort siden jeg spilte for B93 og til nå. Det har gått helt vilt fort, faktisk, sier Østrøm.

Han er ventet å være i troppen når OB spiller sin siste kamp for sesongen mot AGF, i finalen om en europaligaplass, onsdag kveld.

Les også Svendsen skjøt OB mot fornyet kontrakt

Les også Får lønn fra staten, men nektes å gå på jobb: Sjekk hvorfor Svendsen har fått munnkurv

Robin Dahl Østrøm (t.h.) og Silkeborgs Mark Brink. Foto: Claus Fisker / Ritzau / NTB scanpix

Reiser på ferie til Norge

Etter onsdagens kamp har Østrøm og hans lagkamerater ferie til 10. august. I fotballferien får Østrøm testet norsken sin. Da skal han på ferie til Norge for å besøke familie.

– Vi pleier å dra dit en gang i året. Vi har mye familie på min fars side. Jeg har også to halvbrødre, og vi skal til Norge neste uke. Da skal vi på besøk til familie og til Trondheim og se litt på byen, sier han.

Les også Tidligere RBK-spiller Jørgen Skjelvik bytter klubb

Robin Dahl Østrøm i duell med landsmann og tidligere eliteseriespiller Vegard Leikvoll Moberg, som spiller for Silkeborg. Foto: Claus Fisker / Ritzau / NTB scanpix

Østrøm har til nå ingen aldersbestemte landskamper for Norge, men det kan fort endre seg etter de to siste månedenes prestasjoner.

Aktuell for landslaget

Luis Pimenta er ny landslagssjef for Norges G18-landslag, men starter først offisielt i jobben 17. august. Vi spør derfor Pål Arne «Paco» Johansen, som også er trener for de eldre aldersbestemte landslagene, om de har notert seg Østrøm.

– Jeg vet at Luis allerede er i gang med kartleggingen, og jeg vet at Robin er på blokka der. Han har ikke vært så nær og aktuell tidligere, men han har blomstret i koronatiden, sier Johansen.

– Han har god fysikk, og selv om han har spilt mest back på A-laget, så har han også spilt stopper og sentral midtbane. For oss som jobber med aldersbestemte landslag, er det vanligvis sånn at vi har flere alternativer fremover. Så det er kjærkomment med backer og stoppere for å få mer konkurranse, fortsetter landslagstreneren.

«Paco» sammenligner utviklingen med en spiller som har tatt Eliteserien med storm etter oppstarten.

– Robin er en del av 2002-generasjonen, og det er også Filip Jørgensen, som har spilt med bravur for Odd. Det er spillere som har tatt store steg i pausen, og det er ting som tyder på at Robin også har gjort det. Når han har spilt en hel kamp i Superligaen, da er han aktuell for et 18-årslandslag, sier Johansen.

Pål Arne «Paco» Johansen er en av trenerne for Norges eldre aldersbestemte landslag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Les også Martin (18) kan skrive fotballhistorie i Italia. Men det er ikke sikkert Norges landslag får glede av ham.

Danmark har forhørt seg

Neste mulighet er en samling i starten av september. I oktober er det EM-kvalik i Norge. Østrøm ønsker interessen velkommen.

– Det synes jeg er fantastisk å høre. Det viser hvor stor fotballverdenen er når de holder øye med dansk fotball. Det er jeg veldig glad for, sier Østrøm.

Men Norge kommer nok til å få konkurranse. Når Østrøm blir 18 år, vurderer familien å søke om dansk pass siden det nå er åpnet for dobbelt statsborgerskap. Og Danmarks Fotballforbund har allerede forhørt seg med OB.

– Min drøm er å spille for det danske landslaget, men jeg har ingenting imot å spille for Norge. Men hvis jeg skulle velge, så velger jeg nok Danmark. Det er fordi jeg har slått gjennom på den danske scenen, sier Østrøm.

Johansen i Norges Fotballforbund sier at det er opp til Østrøm hvilket land han velger å spille for.

– Dette er en vanlig problemstilling. Vi tar ut de vi mener er gode nok, så hvis det er noen som vil spille for et annet lag, er det opp til dem. Men hvis de vil spille for oss, er vi glad for det. Jeg synes vi har et spennende opplegg for alle yngres landslag, vi har styrket trenerteamene, og vi har gått til flere mesterskap, sier Johansen.