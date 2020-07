Eliteserien direkte: Kan Sarpsborg fortsette klatringen?

Lundal ligger nede etter en stempling og det ropes voldsomt etter frispark. Men spillet går videre og Sarpsborg angriper. Ender med et skudd fra langt hold, som går laaangt over.

ENORM SJANSE! Ødegaard får stå helt alene på en corner og header. Men litt for dårlig utført og over mål fra Sarpsborg-spilleren.

Vetlesen spiller fri Edvartsen på høyrekanten. Legger igjen ballen til Næss, som slår inn. Men legget går for høyt og til innkast for gjestene.

Stabæks angrepsspiller holdt seg til baksiden av låret, men går i det minste av banen for egen maskin. Det blir et bytte.

Interessant spissduell mellom to av Norges mer spennende angrepsspillere, Normann Hansen og Strand Larsen. Stabæk-gutten som har gjort det best så langt denne sesongen, med tre nettkjenninger.

For Stabæk er det verdt å nevne at klubbens toppscorer Kornelius Normann Hansen er tilbake i startoppstillingen.

