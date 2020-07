TV 2: Molde har godtatt millionbud på nøkkelspiller

Fredrik Aursnes kan bestemme seg for å forlate Molde.

Fredrik Aursnes’ karriere i Molde kan gå mot slutten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det melder TV 2. Kanalen erfarte på fredag at Molde hadde fått et bud på Aursnes verdt over 25 millioner. Budet kom fra franske Toulouse.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum bekreftet overfor kanalen at budet var mottatt, men at klubben ikke skulle foreta seg noe før etter søndagens kamp mot Bodø/Glimt.

Nå skriver TV 2 at budet skal være akseptert.

Ville ikke kommentere saken

Dermed er det opp til Aursnes om han vil forlate Molde nå for å bli utenlandsproff.

Aursnes ville ikke kommentere saken overfor Romsdals Budstikke fredag. 24-åringen fra Hareid snakket heller ikke om det etter søndagens 1–3-tap mot serieleder Bodø/Glimt.

Tidligere i år byttet Aursnes agent til Jim Solbakken. Overfor Rbnett la han ikke skjul på at det var med tanke på at han snart ønsker seg til utlandet. Hans nåværende kontrakt går ut 31. desember 2021.

– Jeg stresser ikke med dette, men har selvfølgelig lyst til å prøve meg i en annen liga snart. MFK er også åpne om at jeg er en av spillerne de vil vurdere å selge hvis det rette budet kommer. Jeg har forståelse for at de kanskje ikke ønsker å selge for mange midt i sesongen når det blir Champions League-kvalik i august. Men jeg må tenke på meg selv, også. Vi har en fin dialog om dette, sa 24-åringen til Rbnett for en liten måned siden.

Klubben rykket ned

Toulouse, hvor tidligere MFK-kaptein Ruben Gabrielsen spiller, skal spille i Ligue 2 neste sesong. Det er nest øverste nivå i fransk fotball.

Klubben ble degradert da sesongen ble stoppet på grunn av koronapandemien, men gikk rettens vei og fikk midlertidig beholde plassen. Styret i ligaen (LFP) bestemte likevel at klubben måtte rykke ned fordi det ville bli for mange lag i Ligue 1 hvis Toulouse og Amiens ble igjen.