Med to nye mål mot Sverige står Erling Braut Haaland med 20 mål på 21 kamper for landslaget. Det er tall som selv ikke de største stjernespissene er i nærheten av.

– Det er helt ekstraordinært, sier Åge Hareide, tidligere landslagssjef og nybakt fotballekspert, på spørsmål om hvor uvanlig Haalands scoringsstatistikk for landslaget er.

For sammenlignet med en rekke internasjonale stjerner, er det svært få som er i nærheten av Haalands hastighet.

– For oss i Norge er dette en nærmest en gudegave. Det å holde ham frisk slik at han kan spille, så er han på mange måter nesten en garantist for at vi skal komme til EM, sier Hareide.

Tottenham og England-spissen Harry Kane brukte 35 kamper på å nå 20 mål. Cristiano Ronaldo brukte 51 kamper. Lionel Messi på brukte enda lengre tid, og nådde 20 mål etter 68 kamper. Svenskenes superstjerne Zlatan Ibrahimovic nådde 20 på 52 kamper.

Kylian Mbappé som stadig omtales i samme åndedrag som Haaland når det kommer til verdens beste angripere, brukte 52 kamper på å score 20 mål. Nærmere er Mbappés klubbkamerat Neymar, som brukte 32 kamper.

Så lang tid har et utvalg av tidligere og nåværende stjernene brukt på å score 20 mål for sitt landslag:

Jørgen Juve: 14 kamper.

Pelé, Brasil: 17 kamper.

Ferenc Puskás: 20 kamper.

Neymar: 32 kamper.

Harry Kane: 35 kamper.

Tore André Flo: 38 kamper.

Wayne Rooney: 49 kamper.

Cristiano Ronaldo: 51 kamper.

Zlatan Ibrahimovic: 52 kamper.

Kylian Mbappé: 52 kamper.

Ole Gunnar Solskjær: 55 kamper.

Gareth Bale: 56 kamper.

Robert Lewandowski: 62 kamper.

John Carew: 66 kamper.

Lionel Messi: 68 kamper.

Blant tidligere stjerner på det norske landslaget, er Haaland langt foran navn som John Carew (66), Ole Gunnar Solskjær (55), Tore André Flo (38), Steffen Iversen (73) og Joshua King (58).

– Vi har hatt gode målscorere gjennom tidene. Vi hadde gode angripere på 90-tallet spesielt. Du hadde en Steffen Iversen som var en dyktig målscorer, men aldri i nærheten av dette kaliberet her, sier Hareide som var sjef for blant annet Iversen på landslaget.

Men Haaland er ikke best gjennom tidene, ei heller på det norske landslaget. For Jørgen Juve, som er toppscorer for det norske landslaget med 33 mål, brukte kun 14 kamper på å nå sitt mål nummer 20.

Også sammenlignet med en av de aller største gjennom tidene, brasilianske Pelé, er Haaland «bak skjema». Pelé som scoret totalt 77 mål for Brasil, brukte 17 kamper på å nå mål nummer 20. Den ungarske legenden Ferenc Puskás brukte 20 kamper på å komme opp i 20 landslagsmål. Puskas scoret 84 ganger på 85 kamper for Ungarn, fra