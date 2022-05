(Southampton-Liverpool 1–2) Joel Matip ble matchvinner for Liverpool i 67. spilleminutt og sørget for at Jürgen Klopps mannskap fortsatt kan rappe Premier League-tittelen fra Pep Guardiolas Manchester City.

– Det er rørende, det «the boys» klarte, sier Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Liverpool-manageren tilføyer blant annet «outstanding» og «hva kan jeg si». Klopp finner med andre ord ikke ord for hvor stolt han er over måten spillerne hans vendte 0–1 til seier 2–1.

– De leverer og leverer og leverer, summerer han - også med tanke på alle spillerbyttene han hadde gjort fra forrige kamp.

Liverpool skal - nå ett poeng bak City - spille mot Wolverhampton i siste kamp kommende søndag klokken 17.00, for Manchester City venter Aston Villa til samme tid. Begge tittelkandidatene har hjemmekamp.

Forutsetningene var på det rene før avspark på St Mary’s i Southampton. Manchester City på tabelltoppen med 90 poeng etter 37 kamper, Liverpool 86 poeng etter 36 kamper.

Med to gjenstående kamper måtte Liverpool unngå tap. Med Southampton-seier ville Manchester City, som kjent Erling Braut Haalands nye klubb, innkassere enda et seriegull. Nummer fire av de siste fem utdelte. Uavgjort 17. mai: I praksis samme konsekvens. City-gull i boks på grunn av fordelaktig målforskjell.

MATCHVINNER: Joel Matip tar imot Liverpool-lagkameratenes hyllest etter å ha gjort 2–1 i 67. spilleminutt på St. Mary’s i Southampton. Foto: Frank Augstein / AP

Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde gjort ni endringer fra forrige kamp for å hindre et slikt utfall, med begrunnelsen at laget hans - vel å merke 11 dager før Champions League-finalen Liverpool-Real Madrid - trengte «friske ben» for å være i stand til å slå Southampton.

– Ni endringer er absolutt uvanlig. Jeg er veldig fornøyd. Ja, «we keep going», sier han.

Etter 13 minutter falt han nær sagt for eget grep. Hjemmelagets Lyanco Vojnovic taklet Diogo Jota friskt (mildt sagt) på Southamptons banehalvdel, ballen havnet raskt ute på venstre kant hos rødstripete Nathan Redmond - som forserte og forserte med ballen i bena. For så å skaffe seg en mulighet for å avslutte, som han gjorde. Via Liverpool-visekaptein Milners venstre kne fløt ballen over keeper Allison Becker, inn i hans venstre hjørne.

1–0 - Redmonds første scoring denne sesongen.

FREKK ÅPNING: Southamptons Nathan Redmond (i midten) blir feiret av lagkameratene etter sitt første mål denne sesongen. Foto: IAN WALTON / Reuters

Jürgen Klopp raste mot dommer Martin Atkinson, som etter Klopps sterkt uttrykte mening absolutt skulle ha blåst for frispark i favør Jota og Liverpool.

Fem minutter senere jublet han, om enn for en kort stund. Roberto Firmino «utlignet» til 1–1, men tre Liverpool-spillere var i offside da brasilianeren ekspederte frisparket i mål bak Southampton-keeper Alex McCarthy. Den tellende utligningen kom i 27. spilleminutt, ved Takumi Minamino - smidig fremspilt av Jota. Deretter var det ett lag på banen, selv om det - Liverpool - ikke klarte å slå det fast i første omgang (Liverpool-ballinnehav 72 prosent).

I 56. spilleminutt kunne Harvey Elliott, fra en noe bedre skuddvinkel, ha satt inn Liverpools andre mål bak McCarthy. Han skjøt ballen i nettveggen til venstre for McCarthy. Noen minutter senere dro Curtis Jones seg fri og skjøt ballen til side for Southampton-keeperens venstre stolpe. Så Firmino fra 15 meter, ballen rett i fanget på McCarthy. Klopp foretok et par bytter til, og om trykket mot hjemmelaget ikke var stort som det var - skjønte du hvor båten bar.

2–1: Joel Matip (utenfor bildet) støter ballen med hodet over og forbi Southampton-keeper Alex McCarthy. I midten: Southamptons nordmann Moi Elyounoussi. Foto: GLYN KIRK / AFP

2–1 i 67. minutt: Hjørnespark fra Tsimikas, ballen via Southamptons Moi Elyounoussi og videre mot hodet til nordmannens lagkamerat Kyle Walker-Peters - og fra det i hodet på målscorer Joel Matip.