Det bekrefter håndballstjernen overfor danske TV2.

– Jeg har et behov for å spille i en annen liga. Og så er det en god klubb med gode ambisjoner, og jeg fikk et utrolig godt inntrykk av Jesper Jensen (trener) da jeg snakket med ham, sier Mørk til kanalen.

– Jeg ønsker å utfordre meg selv med å spille på et lag der det er mange gode spillere, fortsetter hun.

Mørk vant mesterligaen, serien og NM med Vipers sist sesong. Hun returnerte til Norge i 2020 etter flere sesonger i Ungarn og Romania. Neste år går altså ferden utenlands igjen.