LSK–BRANN 0–1

– Det var deilig. Jeg var ekstra lettet da jeg så ballen gikk i mål, sier Marit Bratberg Lund og smiler.

Etter å ha rundspilt Røa og Arna-Bjørnar i sesongstarten, møtte Brann mer motstand på bortebane mot LSK Kvinner. Vertene endte på 3. plass forrige sesong, og er et av lagene som vil kjempe om en plass i topp fire og sluttspillet.

I 84 minutter bølget det frem og tilbake, men så ble Lisa Naalsund felt av LSK-debutant Fiona Worts innenfor 16-meteren.

Den situasjonen ble avgjørende i oppgjøret mellom LSK og Brann. Dommeren blåste straffe.

Branns nummer 19 var iskald fra straffemerket.

– Jeg har vært i liknende situasjoner før, så det føles ganske likt hver gang. Det er bare å gjøre det jeg har planlagt, sier Brann-spilleren med silkefoten om straffen som avgjorde kampen.

Hun lurte Cecilie Fiskerstrand til å kaste seg mot høyre, mens hun satte ballen pent til venstre.

Dermed kunne de rødkledde juble for 1–0, i oppgjøret som bare minutter senere ble blåst av. Deres tredje strake seier av tre mulige så langt denne sesongen var et faktum.

Vill jubel for tre poeng etter straffescoringen på tampen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Gøy å spille når det er tett

– Vi hadde noen store sjanser både i første og andre omgang, og kan avgjøre tidligere, men da det ble som det gjorde, er jeg veldig glad for at vi vant, sier Lund.

Hun mener det er toppkampene som er gøyest å vinne.

– Det er gøy å spille når det er tett gjennom hele kampen, sier hun.

Brann ble utfordret på andre ting enn de to første seriekampene, men Lund opplevde at det var noe de taklet.

– Vi vet at vi har kvaliteten til å avgjøre det til slutt. Vi måtte bare komme oss gjennom de vanskelige periodene og utnytte muligheten vi fikk.

LSK–Brann 0–1 (0–0) Toppserien 3. serierunde, LSK-hallen. Mål: 0–1 Marit Bratberg Lund (85. min). Gult kort: Mia Authen, Laura Gashi, LSK Kvinner, Svava Rós Gudmundsdóttir, Brann. Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Bækkelaget. Tilskuere: 267 Brann: Aurora Mikalsen – Cecilie Redisch Kvamme – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Rakel Engesvik (Therese Sessy Åsland fra 77.), Lisa Naalsund, Nora Eide Lie – Marit Bratberg Lund, Elisabeth Terland (Ingrid Stenevik fra 93.), Svava Ros Gudmundsdóttir.

Seig, men god

Brann-kaptein Tuva Hansen var svært fornøyd etter å ha sikret seg nye tre poeng.

– Den var en litt seig seier, men egentlig er det enda bedre å vinne slike kamper. Det var godt å møte et lag som gjorde det vanskelig for oss, sier Hansen.

Hun er tydelig på at de burde tatt mer kontroll på kampen, og unngått flere slurvete feil underveis. Hun mener de tapte for mange dueller, spesielt i første omgang.

– Vi burde skrudd opp tenningsnivået litt mer, sier hun – uten å helt kunne forklare hvorfor de ikke var helt «på» fra avspark.

– Vi må heve oss til neste kamp, sier Hansen.

Før den tid skal flere i troppen på landslagssamling. Hansen, Elisabeth Terland, Lisa Naalsund, Guro Bergsvand og Nora Eide Lie er tatt ut i den norske troppen som skal møte Kosovo og Polen neste uke.

– Det blir spennende. Vi håper å fylle Ullevaal, sier Brann-kapteinen, som allerede er på vei for å møte resten av landslaget.

Brann-kaptein Tuva Hansen er svært fornøyd med dagens seier. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Burde scoret flere

Brann-trener Alexander Straus hyller målscorer Lund.

– Hun er en kald fisk. Hun er best i landet i slike situasjoner, helt rå, sier han.

Han er ikke overrasket over at det ble et jevnt oppgjør.

– Jeg synes Lillestrøm utfordrer oss på mye som vi ikke er blitt utfordret på tidligere i sesongen, men samtidig synes jeg vi vant fullt fortjent, for vi var såpass mye bedre enn dem, sier han.

Straus er fornøyd med at spillerne holdt konsentrasjonen oppe mot det han beskriver som en tøff og aggressiv motstander, men har likevel ting han ikke er fornøyd med.

– Vi burde scoret flere mål. Det er et tankekors, vi må bli mer kyniske, sier han.

Både Svava Gudmundsdottir og Therese Sessy Åsland kom til sjanser på slutten av kampen, som burde havnet i nettet, men begge gangene havnet ballen så vidt til side for mål.

Allerede mandag 18. april får Brann sjansen mot en hytt topplag. Da gjester fjorårets tabelltoer Rosenborg Stemmemyren.

Storseier for Arna-Bjørnar

Også Arna-Bjørnar dro hjem med tre poeng søndag. De knuste Avaldsnes 3–0 på bortebane. Målscorere var Miljana Ivanovic (2) og Marte Hjelmhaug.

Dermed tok Arna-Bjørnar sesongens første seier etter å ha tapt de to første kampene mot Lyn og Brann.