Bordtennisspiller Aida Husic Dahlen fra Kristiansand vant natt til onsdag sin første kamp i Paralympics i Tokyo.

Dahlen spilte mot brasilianske Lethicia Lacerda og vant i ren utklassingsstil. Til slutt ble det 3-0 etter settsifrene 11–6, 11–8, 11–5. Oppgjøret var over etter bare 22 minutter.

I et intervju med Fædrelandsvennen like før Paralympics-åpningen uttalte Dahlen at hun føler hun er god nok til å slå alle.

Etter å ha mislyktes i Paralympics både i London og Rio de Janeiro sa hun at hun har utviklet særlig én egenskap hun håper skal bli gull verdt i Tokyo:

– Forskjellen er at jeg er mye sterkere som person enn jeg var den gang, dessuten har jeg blitt bedre taktisk.

Tidligere har 30-åringen vunnet både EM-gull og VM-sølv.