Prinsen av grus

Ingen har flere seiere på det røde underlaget i 2020 enn Casper Ruud (21). En spinnvill statistikk kan forklare hvorfor han er så god med grus under føttene.

Casper Ruud har glitret på grusen i 2020. Det er det en helt spesiell grunn til. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse

Da Ruud slo Ugo Humbert i Hamburg fredag, var det 21-åringens 15. seier på grusunderlag i 2020. Ingen i tennissirkuset har flere seiere på grus i løpet av kalenderåret 2020.

På favorittdekket har Ruud dette året vunnet sin første ATP-turnering, tapt en finale og tapt to semifinaler. I den ene sjokkerte han til tider verdensener Novak Djokovic.

– Han trener på (Rafael) Nadals akademi, og de har en lik måte å spille på. Han spiller med mye spinn, og forehanden hans er virkelig imponerende, sa Djokovic etter kampen.

Casper Ruud fikk rosende ord av verdensener Novak Djokovic etter at de spilte semifinale i en ATP1000-turnering i Roma for litt over en uke siden. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse

Hvem skal etterfølge Nadal?

Djokovic er ikke den eneste som har sammenlignet nordmannen med hans trening- og sparringpartner Nadal.

Nadal har vært «Kongen av grus» i 15 år, siden han tok sin første tittel i French Open. I fjor tok han sin 12. seier i Paris og ble den mestvinnende spilleren av én enkel utgave av de fire Grand Slam-turneringene.

Nå har Nadal rukket å bli 34 år. Fortsatt er han gruskongen, men spørsmålet er hvem som blir arvtageren.

– Pr. nå er nok Dominic Thiem (27) kronprinsen. Men når det gjelder de yngre guttene, så er det Christian Garin (24) og Casper Ruud som kan bli dominerende på det underlaget fremover, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Thiem har møtt Nadal i finalen i French Open to år på rad. Begge ganger har det endt med tap, og Thiem har utviklet seg mer i retning av å bli en allrounder. At det er en ledig plass som den neste gruskongen, er også Ruud selv klar over.

– Jeg tror det er gode muligheter for meg til å gjøre det bra på grus i forhåpentlig 15 år fordi ingen av de nye, med unntak av Thiem, som er litt eldre, har gjort det så utrolig bra på grus ennå. Jeg tror det kan være en ledig plass for å bli den neste «grusfyren», sa Ruud i et intervju med ATP-touren i fjor.

I tiden etterpå har Ruud vist at han er klar for å kjempe om tittelen.

Rafael Nadal (høyre) er tidenes beste grusspiller. Dominic Thiem (venstre) har møtt Nadal i finalen i French Open to år på rad, men ikke maktet å overliste spanjolen. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Hvordan blir man grusekspert?

I tennis er det tre underlag å spille på: Grus, hardcourt og gress. På grusen vil ballen bevege seg saktere enn den gjør på hardcourten, men den vil til gjengjeld sprette mer.

Derfor er det to nøkkelelementer man må beherske for å spille bra på grusen.

1. Man må utvikle «spinn» i slagene sine. Det vil si at man må slå ballen på en slik måte at den roterer mest mulig ganger rundt sin egen akse før den treffer bakken. Da vil ballen skyte fart etter å ha truffet grusen og gjerne også sprette mer.

2. Man må ha et ekstremt bra fotarbeid, slik at man klarer å returnere ballen som spretter opp mot seg. På grus vil ofte ballen sprette høyere enn på hardcourt, derfor vil man ofte måtte slå ballen fra en høyere posisjon ved spill på grusen.

Dette er også hovedelementene som har gjort at Nadal har dominert grusbanen i 15 år. På grunn av Nadals enorme toppspinn begynte Roger Federer faktisk å spille med en større racket for å kunne treffe ballen som spratt overalt da han spilte mot Nadal.

Hvorfor er Ruud så god på grus?

Nå er det kommet ny prins av spinn i tennissirkuset. De siste ukene har Ruud til tider hatt oppimot 65 rotasjoner i sekundet. Mot Djokovic hadde han i gjennomsnitt 56 rotasjoner i sekundet på ballen, Djokovic hadde til sammenligning kun 47. Kun Nadal kan vise til lignende tall som Ruud.

– Det er helt ville tall. Man kan bli litt lurt av spillet når man ser det på TV. Det kan se ut som at det går sakte, men mye av kraften går til å få rotasjon i ballen fremfor hastighet. Det er mye vanskeligere å spille mot enn man får inntrykk av, sier Sundbø.

Fakta Ruuds spinnstatistikker Tallene er i rotasjoner på ballen i gjennomsnitt pr. sekund i ATP 1000-turneringen i Roma. Semifinale:

Casper Ruud (Forehand: 56rps, backhand: 47rps)

Novak Djokovic (Forehand: 47rps, backhand: 29rps) Kvartfinale:

Casper Ruud (Forehand: 60rps, backhand: 45rps)

Matteo Berrettini (Forehand: 54rps, backhand: 28rps) Åttendedelsfinale:

Casper Ruud (Forehand: 54rps, backhand: 46rps)

Marin Cilic (Forehand: 47rps, backhand: 28rps)

For å forstå hvor mye ballene til Ruud faktisk spinner, kan man se for seg at man ser inn i en vaskemaskin. De fleste maskiner vil ha en rotasjonshastighet på 1400–1600 omdreininger i minuttet. Tennisballene til Ruud roterer godt over dobbelt så raskt.

Det vil gjøre at ballens ballbane er vanskeligere å lese for motstanderen når den treffer grusen på den andre siden.

– Det er veldig mange hobby-tennisspillere som har lurt på hvorfor alle motstandere spiller dårlig mot Nadal. Det er fordi spillestilen gir motstanderen problemer, og det er slik Ruud også spiller, forklarer Sundbø.

I tillegg til dette gjør det tregere grusspillet at Ruud får utnyttet sitt beste slag med et raskt fotarbeid.

– Han har en mye sterkere forehand enn backhand. På grusen får han litt bedre tid til å komme i posisjon, sier Sundbø.

Fakta Casper Ruud * Aktuell: Spiller denne uken Grand Slam-turneringen French Open (Roland Garros) * Født: 22. desember 1998 (21 år) * Høyde 183 cm * Ranking 30 (Vil bli rangert som nummer 25 når den oppdateres mandag) * ATP-poeng: 1604 * Inntjente penger: 20,9 millioner * Beste resultat i French Open: Tredje runde

Hva kan vi forvente i French Open?

I første runde møter Ruud japanske Yuichi Sugita, som er rangert som nummer 93 i verden. Ruud på sin side går inn i turneringen som nummer 25 på ATP-rankingen.

Flere har spådd at Ruud nå er kapabel til å ta seg til en kvartfinale i French Open, men oppsettet gjør at han i en eventuell tredje runde mest sannsynlig vil møte Dominic Thiem.

Det vil i så fall bli ett av mange fremtidige grusoppgjør mellom to av de fremste kandidatene til å ta over Nadals trone som Kongen av grus.

Ruud - Sugita vises på Eurosport mandag fra ca. 14.30.