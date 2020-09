NFF: 20.000 barn og unge har sluttet med fotball i koronatiden

Norges Fotballforbund frykter for større sosiale forskjeller som følge av frafallet under koronapandemien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange barn og unge har sluttet med fotball. Her fra Norway Cup. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I en sak publisert av NRK forteller Norges Fotballforbund (NFF) at så mange som 20.000 barn og unge landet rundt har sluttet med fotball i løpet av de siste månedene i koronaperioden.

– Sammenligner vi antallet påmeldte lag i seriespill i 2019-esongen med tall for 2020, er vel åtte prosent av lagene i aldersgruppen åtte til 19 år borte. Det utgjør vel 1600 lag, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Les også Norway Cup avlyst for første gang på 44 år: – Veldig trist

NFF mener at frafallet ville ha vært enda større om ikke klubbene hadde drevet med aktivt smittevern.

Breddeidrettssjef Anja Veum i Norges Idrettsforbund er urolig for at enda flere skal slutte med idrett som følge av koronakrisen.

– Vi er bekymret for at barna som bor i hjem med vedvarende lav inntekt har større risiko for å falle i fra, sier Veum.

Sogn og Fjordane er kretsen som har hatt den størst prosentvise nedgangen (35,9).

(©NTB)