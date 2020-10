Nordmannen var på vei inn i verdenstoppen. Så smalt det: – Har tenkt at dette ikke går lenger

Rasmus Windingstad (26) var i ferd med å etablere seg i verdenstoppen. Så kom nedturene.

– Jeg vet ikke hvor ofte jeg har tenkt at dette ikke går lenger, sier Windingstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Onsdag forlater Rasmus Windingstad østerrikske Sölden. Han kan ikke kjøre verdenscupåpningen på Rettenbachbreen i fjellene over alpebygda. I åtte-ni måneder har han slitt med ryggen.

Da alpinlandslaget kom til Østerrike, skulle han ta seg en treningsøkt alene. Han har på grunn av ryggtrøbbel mindre skitrening enn de andre. Da gikk det galt igjen. Men ikke med ryggen denne gangen.

– På siste turen fikk jeg et kraftig slag og ble bare knekt fremover. Jeg ødela bindingen og ankelen. Det er en veldig enkel skade og ikke alvorlig, men det er for tidlig å ta på seg på seg sko og ski, sier Windingstad.

Mangel på flyt

Ankelskaden er bare det siste i rekken av Windingstad-elendighet som 2020 har hatt å by på.

– Dette året har ikke budt på flyt for noen. Men det har utvilsomt føltes som jeg har hatt ekstremt dårlig flyt. Nå kan jeg ikke annet å satse på at all uturen er brukt opp, og at jeg kan starte 2021 frisk og rask, sier han på telefon fra Sölden.

I desember 2019 tok han sin første seier i verdenscupen i parallellstorslalåm i Alta Badia. Han var på toppen mentalt og så for seg en stor sesong. Han hadde på slutten av sesongen før kjørt ned til en annenplass i storslalåm. Han hadde noe på gang.

Men vill jubel i målområdet i Alta Badia i desember skulle fort avløses av fortvilelse i januar.

– Jeg tenkte at nå smeller det. Nå tar karrieren av. Og så smalt det på en helt annen måte.

I desember i fjor tok Rasmus Windingstad sin første verdenscupseier i Alta Badia og jublet vilt. Siden har det ikke vært mye å juble for. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB

Smellen kom i ryggen. En prolapsskade som ga smerter og trykket på nerver slik at han mistet styrken i venstre fot, ødela mye.

Lenge før koronakrisen stoppet sesongen, måtte han bare avlyse og komme seg til behandling. Det viste seg at han ved å ha kjørt med prolaps en stund, hadde pådratt seg følgeskader.

– Jeg har etterhvert fått betydelig kunnskap om rygganatomi, sier han og ler litt.

Karrieren truet

Samtidig har skaden slitt mentalt. Det har satt ikke bare skiskjøringen på vent, men hele livet. Han har ikke kunne gjøre det han liker best - som å stå på vannski, sykle, spille golf eller stå på ski for den del.

– Hadde jeg gjort noe av det jeg liker og forverret ryggtrøbbelet, hadde alle kalt meg en idiot, sier han.

I august og september var det tungt. Han hadde ofret mye for å bli bedre. Da han kom seg på ski i august var det likevel like vondt.

– Mener du at ryggskaden truer hele karrieren?

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt at dette ikke går lenger. Det var en lang periode jeg lurte på om det var verdt å ofre alt dette for å kunne stå på ski.

Kortsiktig nå

Han sier tanken om å gi seg har duret i bakhodet hele tiden. Men nå var han altså klar til å kunne stå på ski og skulle delta i verdenscupåpningen.

– Pappa, som har vært med mye opp gjennom årene, har gitt meg et råd som jeg har tatt med meg. Skal du legge opp og gi deg, så ta deg god tid på å bestemme deg, sier Windingstad.

Og gi seg har han ikke tenkt å gjøre ennå. I hvert fall ikke før vondt blir enda verre. Han regner med å være tilbake når verdenscupen durer inn i Val d’Isere i desember.

– Jeg må være kortsiktig nå for å være motivert de neste månedene. Val d’Isere er planen nå.

Men først skal han hjem på rehabilitering og koronakarantene.