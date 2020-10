Brann-motgangen fortsetter – etterlengtet seier for Mjøndalen

For sjette kamp på rad gikk Brann seiersløse av banen i Eliteserien lørdag. Mjøndalen vant på sin side for første gang på seks kamper. Oppgjøret endte 2-0.

Mjøndalen hadde ikke vunnet siden laget reiste fra Bergen 16. august med 1-0-seier. Med lørdagens trepoenger la Vegard Hansens mannskap press på de øvrige lagene i nedrykksstriden.

Nå skiller det bare ett poeng opp til Start på kvalifiseringsplassen.

For Brann er tabellsituasjonen fortsatt trygg, men 23 poeng og 11.-plass er langt unna der bergensklubben og trener Kåre Ingebrigtsen ønsker å være. Laget har bare sanket to fattige poeng på de seks kampene Ingebrigtsen har sittet i sjefsstolen.

Lørdag ga Martin Ovenstad vertene 1-0 etter 13 minutter, mens Isaac Twun økte til 2-0 åtte minutter før sidebytte.

Skapte lite

Ovenstad banket ballen i krysset etter et innøvd frisparktrekk. Vetle Dragsnes slo frisparket fra kanten, og deretter utnyttet Ovenstad effektivt at Brann-spillerne forventet ballen inn i feltet. Fram til scoringen hadde gjestene hatt et visst grep på kampen.

Isaac Twun utnyttet rot i Brann-forsvaret og satte ballen nede i høyre hjørne mot slutten av 1. omgang. TV-reprisen viste at en Mjøndalen-spiller var i offside i trekket før scoringen.

I Brann-leiren var det uansett skuffelse over egen opptreden.

– Vi var slurvete og skapte litt lite, slo Brann-målvakten Håkon Opdal fast overfor Europsport i pausen.

– Vi må få ballen inn i boksen, for vi spilte altfor mye på tvers, sa trener Ingebrigtsen.

Horneland inn?

De siste 45 minuttene bød ikke på noen opptur i form av scoringer.

Sander Svendsen ble Brann-spiller ett sekund før overgangsvinduet stengte. Han kom inn etter pause lørdag. Den tidligere OB-spilleren klarte ikke bidra til å snu kampen.

Søndag blir Eirik Horneland ifølge Bergensavisen presentert som ny assistenttrener for Brann.