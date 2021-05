Slutter som Fløy-trener

KRISTIANSAND: Trajkovic vil stå i jobben frem til en ny hovedtrener er på plass. Dette er en løsning som begge parter er kommet frem til i minnelighet, etter et ønske fra Nikola selv, opplyser klubben i en pressemelding. – Fløy synes det er kjedelig å miste en så respektert og dyktig trener, men ønsker heller ikke å stå i veien for Nikolas ambisjoner om å utvikle seg som trener og være mer tilgjengelig for egen familie, melder klubben. – Jeg er svært takknemlig for den muligheten Fløy ga med i 2017 da de ansatte meg som hovedtrener. Det har vært et privilegium å jobbe for klubben, og jeg har hatt noen fantastiske år på Flekkerøya i denne unike klubben, sier treneren i pressemeldingen. Det er en kombinasjon av private og profesjonelle årsaker som gjør at Trajkovic nå ønsker å tre til siden. Familiehensyn, og at Trajkovic sammen med det serbiske fotballforbundet har lagt på plass et utviklingsprogram som innebærer lengre studieopphold i toppklubbene Røde Stjerne, Lokomotiv Moskva og Lazio, har bidratt til at det er utfordringer knyttet til å være trener på heltid.

Fotball-leder Knut Ove Kristiansen forteller at de har respektert Nikolas valg. Klubben er godt i gang med prosessen med å finne ny hovedtrener.