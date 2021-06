Se rekordforsøket direkte: Nå er han i gang

Se video av rekordforsøket øverst i denne saken. Vi gjør oppmerksom på at signalet fra følgebilen kan være litt ustabilt til tider.

Rekordforsøket er i gang. Klokka 07.00 syklet Øystein Dahl fra Lindesnes fyr, med resten av sykkelkameratene som støttespillere i rygg.

– Jeg er ganske spent nå. Men det er fint vær, godt og varmt. Det skal bli godt å komme i gang, sa Øystein Dahl en snau halvtime før han startet.

Før han startet fikk han overrakt en bomullsengel av Runar Skuggevik og kona Hege. Det er en engel dattera deres, Amalie, laget til venner og familie den siste tiden hun levde. Hun døde av kreft som 14-åring sommeren 2019. Hele rekordforsøket er også en innsamlingsaksjon til inntekt for barnekreftforskning.

– Tusen takk! Takk for at jeg får lov til å gjøre dette, sa Øystein Dahl da han fikk engelen.

– Takk for at du gjør det! Dette hadde Amalie syns hadde vært kjempekult, sa Hege Skuggevik.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for at Øystein Dahl legger ut på denne krevende sykkelturen alene: