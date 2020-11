Coronasmitte i eliteserien i ishockey: To kamper utsatt

Etter at en Sparta-spiller testet positivt for coronaviruset fredag, har Sparta, Manglerud Star og dommerne blitt satt i karantene. I tillegg er to kamper denne helgen blitt utsatt.

ILLUSTRASJONSFOTO: Sparta-spillere jubler under kampen mellom Vålerenga og Sparta i nye Jordal Amfi tidligere i november. Foto: Fredrik Hagen

Det opplyser Norges Ishockeyforbund på sin Twitter-konto fredag.

Henning Svendsen, daglig leder i Sparta ishockey bekrefter til VG at en av deres spillere testet positivt for coronaviruset fredag.

– Ja, det stemmer at en av våre spillere har testet positivt for covid-19. Spilleren er i isolasjon, og det samme er to andre i påvente av test. I tillegg er hele laget og støtteapparatet satt i karantene, sier Svendsen.

Han opplyser om at den smittede spilleren ikke var involvert i Spartas kamp mot Manglerud Star torsdag. Likevel er samtlige som var involvert i kampen sendt i karantene.

Det fører også til at helgens kamper mellom Frisk Asker og Sparta, samt Manglerud Stars’ kamp mot Lillehammer er utsatt.

