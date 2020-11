Fotballsannheten som pandemien har rokket ved Hjemmebane i fotball har vært forbundet med en større sjanse til å vinne. Men da pandemien kom, skjedde det noe.

Kort om saken:

– Vi er akkurat som dere. Vinner alltid hjemme, men aldri borte.

Petter Furuseth smilte av niåringens analyse i flysetet ved siden av. Året var 2001, og munnbind var ennå ikke innført på flyvningen mellom Bergen og Sandefjord. Verden var et mer normalt sted den gang, også på Brann Stadion i Bergen. Og jo da, Brann-spiller Furuseth måtte si seg enig. De var hvassere hjemme enn på reise.

Den lille gutten fortalte om hvordan hans fotballag også fikk følelsen av at hjemmebanen var et fort ingen andre kunne trenge gjennom. Etter 50 minutter i luften var de skjønt enige om at hjemmebane var en fordel. Høsten kom, og Brann tapte fire av fem bortekamper.

For Petter Furuseth, Brann og resten av internasjonal toppfotball forble hjemmebanefordelen en etablert sannhet de neste 19 årene.

Helt frem til nå.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn