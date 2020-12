Norske idrettsledere om Russland-dommen: – Er skuffet

Selv om Russland blir utelukket fra blant annet sommer-OL neste år og vinter-OL og fotball-VM i 2022, uttrykker norske idrettsledere umiddelbar skuffelse over at straffen ble kortere enn først foreslått.

REAGERER: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

– Jeg er skuffet. Antidopingarbeid handler om å beskytte rene utøvere. Her har en nasjon gjort det motsatte. Jeg hadde derfor ventet at fire års utestengelse hadde blitt opprettholdt, melder skipresident Erik Røste om torsdagens endelige dom i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Der fikk Russland halvert den opprinnelige straffen fra fire til to års utestengelse. Det betyr at Russland ikke får arrangere verdensmesterskap de neste to årene, og russiske ledere i utgangspunktet ikke får være til stede under det utsatte OL/Paralympics i Tokyo neste år. De får heller ikke sitte i eller bli valgt til styrer tilknyttet internasjonale idrettsorganisasjoner

Samtidig kan russiske utøvere konkurrere i mesterskap, sett at de kan dokumentere at de er dopingfri, under nøytralt flagg.

– Vi er overrasket over at lengden på suspensjonen er halvert. Norges idrettsforbund støttet WADAs beslutning i 2019 om fire års suspensjon av det russiske antidopingbyrået RUSADA. Det er likevel viktig at CAS anfører at halveringen av suspensjonstiden ikke skal forstås som noen form for frikjennelse av RUSADA eller av russiske myndigheter i denne saken. Det er svært alvorlig at russerne har slettet alle spor fra det statsstyrte jukset, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

