Marit Clausen klar for Kolbotn - vraket utenlandstilbud

RBK-toppscorer Marit Clausen (24) vraket tilbud fra Frankrike, Italia og Sverige til fordel for nye utfordringer i Toppserien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

RBK-TOPPSCORER: Marit Clausen (midten) scoret ni mål på 18 kamper i Toppserien for Rosenborg i 2020. Her hjemmekampen mot Vålerenga i august. Foto: Ole Martin Wold

– Det er jo en totalpakke. Det var noen tilbud fra utlandet også, men jeg ønsket å bli i Norge. Det viktigste var å velge en klubb der jeg føler jeg kan utvikle meg, bli en bedre spiss og hvor jeg kan score mål, sier Clausen til VG.

24-åringen har signert en ettårskontrakt med Kolbotn og slutter seg til troppen når de starter sesongoppkjøringen i begynnelsen av januar.

– Jeg føler at Kolbotn er en klubb som passer meg som spiller. Jeg liker spillestilen deres, så det blir veldig spennende.

Det har ikke manglet på tilbud for den 24-årige spissen etter at hun scoret ni mål på 18 kamper i Toppserien for Rosenborg.

Det lå konkrete tilbud på bordet fra lag på øverste nivå i Frankrike, Italia og Sverige – likevel valgte Clausen å bli i Toppserien.

– Først og fremst er det en pandemi som herjer. Skulle det vært utlandet nå, så måtte det føltes veldig rett for meg. Litt vanskelig å vite nå. Du får ikke besøkt klubben eller noe. Jeg føler også jeg har noe uoppgjort i Norge, sier hun.

Klar for ny utfordring

Clausens nye klubb sikret ny kontrakt i Toppserien etter å ha slått Medkila over to kamper i kvalifiseringen. Det er stor forskjell fra hva spissen opplevde samme sesong der hun var med å kjempe om gullet helt til siste serierunde.

– Jeg tror det er mange som ikke forstår valget, men jeg har mine grunner. Nå var det kanskje på tide å ta et skritt videre. Jeg har bodd i Trondheim hele livet og det kan være greit å prøve noen nye utfordringer, sier hun.

– Kolbotn spilte jevnt med mange lag, så jeg føler at tabellen på en måte «lyver» litt ved at de endt så langt nede. Jeg har veldig troen på det som skjer i Kolbotn fremover.

Trener Aleksander Olsen er strålende fornøyd med å ha sikret seg angriperen til 2021-sesongen.

– Vi er veldig fornøyd med den signeringen og de signalene de gir – at Kolbotn skal gjøre det de kan for å henge med og har ambisjoner om å være med å prege norsk kvinnefotball de neste årene, sier Kolbotn-treneren som sier han vet svært godt hva han får i sin nye angriper:

– En som trives i og rundt boksen, kan score mål fra ulike situasjoner – innlegg, bakrom, distanse - og vi får en hardtarbeidende signalspiller i front.

Tre signeringer - ikke ferdig ennå

Clausen er Kolbotns tredje signering på kort tid. I forrige uke sikret de seg signaturene til Ingrid Kvernvolden (22) og Vilde Birkeli (20) fra Røa.

– De passer profilen vår. Vi kan ikke hente etablerte spillere, men de som er på vei til å bli noe stort. Kvernvolden skal på et måte restarte karrieren sin litt etter et langt skadeopphold, mens Vilde har vært innom u-landslag, sier Olsen.

– De vil forsterke oss og har en del erfaring med spill i Toppserien til tross for ung alder.

Men spillerjakten er ikke helt over ennå, skal vi tro treneren selv.

– Vi skal nok få til et par til før vi gir oss. Vi er godt forspent i midtbaneledd og fremover på banen. Nå må vi finne et par typer som komplementerer godt i bakre ledd, avslutter han.

