EM-sensasjonen Kroatia: – Spiller med hjertet utenpå drakten

KOLDING (VG) (Nederland-Norge 25–32) Katrine Lunde ser frem til å fortsette EM-eventyret mot Kroatia lørdag. Sensasjonslaget ble sist i EM for to år siden. Nå står de med fire strake seire. Akkurat som Norge.

Publisert: Nå nettopp

KJEMPESTART: Katrine Lunde har fått en stor start med to EM-kamper av klasse. Nå venter Kroatia lørdag. Foto: Vidar Ruud

– De spiller med hjertet utenpå drakten, mener Katrine Lunde etter å ha levert en halvtimes keeperspill av toppklasse mot Nederland.

– De har vist at de er tøffe i forsvar og spiller bra. Det blir en spennende kamp. Gøy, beskriver keeperen med 18 års erfaring fra mesterskap. Hun har de fleste på radaren. Ingen norsk spiller har møtt Kroatia flere ganger enn Lundes 12 kamper mot nasjonen som aldri har tatt EM-medalje.

Hun spilte også da Norge slo kroatene i to EM-kvalifiseringskamper for to og et halvt år siden. Men kjenner ikke en spiller som Valentina Blazevic godt. Den 170 cm høye bakspilleren minner litt om Norges kjappe bakspillere og imponerte stort da Romania ble slått 25–20 torsdag.

– Jeg er i sjokk. Jeg kan nesten ikke tro at dette er sant, sier Blazevic til VG etter syv scoringer. Den siste satt inn på en spektakulær flyger.

Trener Nenad Sostaric mener laget har vokst stort siden 16. og sisteplass i Frankrike-EM for to år siden. landslagssjefen var fullstendig utslitt etter den fjerde strake EM-seieren i Kolding.

– Disse jentene gir absolutt alt. Vi er veldig, veldig stolt av dem. Ingen ventet dette av oss. Men vi viser hele verden at vi kan spille håndball. Stadig nye spillere slår til. Vi er en familie, sier han og følges opp av kapteinen Katarina Jezic.

GIR ALT: Katarina Jezic står i front for det kroatiske sensasjonslaget. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg er så stolt av laget. Vi spiller med kaldt hode og varmt hjerte. Det er bare fantastisk å være en del av dette, sier Jezic – en fysisk knallhard strekspiller som ofte har spilt både mot og med norske spillere i den ungarske klubben Siofok.

Nora Mørk har latt seg imponere av de kroatiske jentene som med seire over Nederland, Ungarn, Serbia og Romania plutselig begynner å ligne på Kroatias herrelandslag. De vant sist vinter EM-semifinalen mot Norge etter et enormt drama i Stockholm.

– Det er et lag vi skal ta på det største alvor. De kriger, beskriver Nora Mørk og legger til:

– Vi blir nødt til å ramme toppnivået vårt. Det blir en liten gruppefinale.

Etter nye åtte scoringer mot Nederland er Nora Mørk oppe i hele 30 EM-scoringer på de fire første kampene. Hun tror at egenskapene i angrep kan bli helt avgjørende.

– Det blir viktig for oss å være med gode ball. Der synes jeg vi er bedre. det blir viktig å sette skuddene og løpe. Kroatia har stått med mange av de samme spillerne i fire kamper, minner hun om.

Men Nora Mørk er like overrasket som alle andre.

– Men i håndball er det slik at man kommer sinnssykt langt på å ha vilje og gi alt. Kroatia har ikke de aller beste ferdigheten. Men de kommer langt med å fighte med hjertet utenpå drakten. Det liker jeg veldig godt. Men de skal ikke få gjøre det mot oss, understreker hun.

Den humørfylte landslagssjefen Nenad Sostaric mener Norge har «spilt som en rhapsody i EM-innledningen, men merket seg at Romania hadde uavgjort mot håndballjentene etter 45 minutter sist mandag. Noe slikt maktet Cristina Neagu & co. ikke mot Kroatia.

– I EM-kvaliken for to år siden var vi mentalt redde for Norge hjemme i Zagreb, men hang med i 55 minutter i returkampen. Jeg håper at alle av oss har utviklet oss både menneskelig og sportslig fra da til nå. Og nå skal vi gjøre vårt beste, sier Sostaric og skryter av den fartsfylte håndballen som har gitt 137 norske mål i første halvdel av EM.

– De spiller min form for håndball, sier kroaten.

PS! Det kroatiske kvinnelandslagets beste prestasjon er 5.-plassen fra EM i 1994. Norge – med nåværende trener Tonje Larsen på banen – ble slått 16–15 i gruppespillet.