TV-profil forbløffet over Hauge: – Det er slående

Det er særlig én av egenskapene til Jens Petter Hauge (21) som har skilt seg ut siden han kom til AC Milan, mener TV-profilen James Horncastle.

HERJER: Jens Petter Hauge har fått en drømmestart på Italia-oppholdet. Foto: Antonio Calanni / AP

Han er italiensk fotballs ansikt på engelsk TV gjennom sin ekspertrolle på BT Sport samt for BBC og kjente podcaster som The Totally Football Show.

Med jobb som fotballskribent for populære The Athletic og sekssifret antall Twitter-følgere er Horncastle å regne som en av de mest innflytelsesrike engelskspråklige journalistene som dekker italiensk fotball.

Og den siste tiden har han fått seg en ny favoritt i AC Milans norske suksessignering.

– Det er vanskelig å overse «hypen». Jeg har snakket med folk i klubben. De er utrolig begeistret for ham, sier Horncastle til VG.

Nordlendingen har vært dødelig effektiv siden han kom til Italia. Han har kun fått skarve 92 minutter i Serie A, fordelt over fem innhopp, men allerede rukket å score sitt første mål og gjøre et avgjørende innhopp med en boksåpnerpasning i forkant av Milans 2–0-mål mot Sampdoria sist helg.

Involveringen fikk Horncastle til å ta til tastaturet for å hylle unggutten:

Torsdag var Hauge på farten igjen med en et vinnermål av høy klasse mot Sparta Praha i Europa League. Turneringen har vært hans lekegrind i høst: Tre mål og én assist på 280 minutter er fasiten etter tre kamper fra start og top innhopp.

Det betyr målpoeng hvert 70. minutt han er på banen.

– Det føles banalt å si det, men det eksepsjonelle med Hauge er dette: Når han er i feltet, vet han akkurat når han skal slå en pasning og hvor han skal slå den, og når han skal skyte og hvordan han skal gjøre det. Det er slående at en spiller i den alderen er så behersket i de situasjonene, sier Horncastle og fortsetter:

– Det som gjør det enda mer imponerende, er at han har klart å utmerke seg så raskt. Han er i et nytt miljø med nye spillere rundt seg, det pleier å ta tid for unge spillere å utvikle en forståelse for disse tingene, men Hauge bare skjønner instinktivt hva han skal gjøre.

Milan-trener Stefano Pioli har bemerket hvor intelligent Hauge fremstår.

– Han trenger ikke mange taktiske instruksjoner. Det virker som han bare skjønner hva som kreves av ham, supplerer Horncastle.

Han følger italiensk mediedekning tett og mener Hauge allerede har rukket å bli en kilde til enorm fascinasjon i en fotballgal nasjon.

Måten han kom til Milan på, har gjort ham til et spennende objekt for journalistene. Italiensk presse ble kjent med ham da han herjet mot Milan på San Siro for Bodø/Glimt – og det tok ikke mange timene før han hadde signert for den tradisjonsrike storklubben.

– Italienere er ikke vant til å bli overrasket på overgangsmarkedet. Der går det TV-programmer hver eneste kveld hvor man går gjennom alle klubbene og hvilke spillere de er interessert i og kobles til. Hauge dukket aldri opp der og ble ikke diskutert i det hele tatt. Plutselig signerte han bare. Det er en av grunnene til at det har vært så stor interesse for ham, sier Horncastle.

Han understreker at han ikke ønsker å legge press på Hauge ved å trekke frem følgende parallell, men han gjør det likevel:

– På mange måter minner det om da Manchester United spilte en treningskamp mot Sporting i 2003. Sir Alex Ferguson så Cristiano Ronaldo spille og nektet å forlate stadion før han hadde signert for dem.

ITALIA-EKSPERT: James Horncastle (2.f.v.) snakker om italiensk fotball på engelske BT Sport. Her sammen med James Richardson, Julien Laurens, Raphael Honigstein og Howard Webb. Foto: Shutterstock

Den Milan-fødte journalisten og TV-profilen Gabriele Marcotti, som jobber for ESPN og som korrespondent for Corriere dello Sport, kaller Hauge en «umiddelbar hit» i klubben.

– Han har slått til mye tidligere enn ventet. Folk er genuint imponerte, sier Marcotti til VG.

Pietro Mazzara dekker AC Milan tett for Tuttosport. Han mener han sjelden har sett en ung spiller komme og ta klubben med storm på den måten Hauge har gjort.

– Det er en bragd. Veldig, veldig imponerende, sier Mazzara til VG.