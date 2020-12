Hauge-feber i Milano: – Kommer til å eksplodere

Begeistringen over Jens Petter Hauge (21) er ikke liten i AC Milan, melder en av journalistene som følger klubben tettest.

DRØMMESTART: Jens Petter Hauge har allerede scoret fire mål for AC Milan. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Pietro Mazzara dekker den italienske storklubben for avisen Tuttosport og nettsiden MilanNews.it.

Han har fulgt klubben i en årrekke, men kan ikke huske å ha opplevd en historie som ligner den om Hauge.

– Ser man på de siste 15 årene, er han en unik spiller. Det er en bragd. Jeg finner ingen eksempler på noe lignende, sier Mazzara til VG.

Han sikter til at Hauge har blitt hentet for kun fem millioner euro, rett fra en norsk klubb og uten nevneverdig internasjonal erfaring.

Likevel har nordlendingen allerede levert fire lekre scoringer for AC Milan. Foran søndagens bortekamp mot Parma er han på alles lepper og en gjenganger i avisspaltene.

«Hauge er uten tvil sesongens åpenbaring», skriver Gazzetta dello Sport i lørdagens utgave, der han også betegnes som «det perfekte kupp» for Milan. Sky Italia melder at unggutten er aktuell for sin første Serie A-start mot Parma søndag kveld.

Det er én egenskap ved Hauge som imponerer Mazzara mer enn noe annet.

– Det er mentaliteten hans. Vi snakket om det med noen kolleger. Vi tror ikke helt at det går opp for ham hvor han er. Han er så kald, han er som en robot, han har ingen frykt, han spiller som en veteran. Han er ikke redd for å feile. Mislykkes han, ber han bare om å få ballen igjen, sier journalisten.

Han har øyne og ører både blant Milan-fansen og innenfor veggene på treningsanlegget Milanello.

– Fansen sier at starten hans får dem til å tenke på Kaká, sier Mazzaro og sikter til Ballon d’Or-vinneren fra 2007 som kom rett fra brasilianske Sao Paulo til Milan i 2003 og ble en umiddelbar suksess.

– Folk i klubben er klare i sin tale: Han kommer til å eksplodere. Han kommer til å bli en «crack» (uttrykk som brukes for å beskrive spillere på et nivå utenom det vanlige). De er helt overbevist. Og jeg er enig med dem, sier Mazzaro.

Hauge er den yngste spilleren av alle i Serie A som står med minst fire mål i alle turneringer denne sesongen, og det er kun Zlatan Ibrahimovic (mål hvert 72. minutt) som scorer hyppigere enn Hauge (hvert 92. minutt).

Det er ikke bare på banen at Hauge imponerer. Det var populært blant fansen da AC Milan la ut en TikTok-video av at nordmannen brukte hjemturen fra Praha torsdag kveld til å gjøre italiensklekser.

– Det er virkelig ikke vanlig en spiller som kommer hit, begynner å studere språket med en gang. Men det er en veldig viktig ting, det viser hvordan «JP» ønsker å bli en del av laget og kulturen. Det vil hjelpe ham med å kommunisere med lagkameratene, trenerne og klubbledelsen. Han har en «old school»-mentalitet og jeg tror italienere synes det er veldig romantisk.

Han tror Hauges første kamp fra start i Serie A rykker stadig nærmere. Det samme tror den engelske TV-profilen James Horncastle, som er en av de fremste engelskspråklige referansene på italiensk fotball.

– Jeg ser for meg at det kommer flere muligheter nå. De må rotere på laget, for det kommer midtukekamper, og jeg ser for meg at Hauge får en større rolle å spille i Serie A, sier Horncastle.