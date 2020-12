Skadeepidemi hos Stavanger Oilers: – Har hopet seg opp

Mangeårige manager Pål Higson har ingen god forklaring på hvorfor hans regjerende seriemester og corona-sesongens gullfavoritt Stavanger Oilers er rammet av en skadeepidemi.

HELSKINNET: Stavanger-backen Andreas Klavestad (t.h) er for øyeblikket på seriemesterens skadeliste, mens klubbens landslagskeeper Henrik Holm er stått oppreist i alle 17 seriekampene så langt. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Ankel, skulder, skudd i hodet, takling midt på banen - det har hopet seg opp, sukker Stavanger Oilers’ sportslige sjef.

Pål Higson talte til åtte spillere ute av spill på grunn av skader da Stavanger Oilers slo Storhamar 5–1 på hjemmebane i Dnb Arena sist lørdag. Tre dager senere - da samme oppgjør endte 3–1 i Hamar-klubbens favør - talte han til ni. Oilers-manageren tyr til «Murphys lov» (dersom noe kan gå galt, kommer det til å gjøre det) for å beskrive klubbens skadesituasjon, som han også omtaler slik:

– Det er vanskelig å se en trend i det som har skjedd. Det har vært stabilt ganske dårlig, fastslår Pål Higson.

Han har en forhåpning om at det «ikke blir verre» foran Oilers’ (4. plass i serien) neste seriekamp, hjemme mot tabellnabo Lillehammer (5. plass, ett poeng bak) lørdag.

– Det har vært uvanlig mange rare situasjoner. Fire skader som følge av at folk faller på foten til hverandre. Det pleier aldri å skje i ishockey. Vi opplevde noe lignende for en del år siden. Da var i snitt fire spillere ute per kamp gjennom hele sesongen, tilføyer han.

PRØVET MANAGER: Stavanger Oilers’ Pål Higson. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nyervervelsen Chad Costello (34) er en av de siste tilskuddene på skadestammen, for å si det slik. I den inneværende sesongen har han scoret fem mål og lagt ni målgivende pasninger for Stavanger Oilers. Men det er lenge til han får anledning til å forbedre statistikken. Costello pådro seg en alvorlig kneskade mot Manglerud Star forrige uke.

Oilers OL- og VM-spiller Ludvig Hoff (24) har vært ute en god stund. Han har kun spilt fem kamper denne sesongen. Backene Andreas Klavestad og Chris Rumble - ny av året - er ute, og Rudolfs Balcers kan ha spilt sin siste kamp for Stavanger Oilers.

Oilers-innleide Balcers (23), som har 15 målpoeng etter 10 Fjordkraft-ligakamper, er ifølge Pål Higson tilbake i trening. Når han kan spille kamp avhenger av når han synes det er tilrådelig med tanke smerte.

Og når Ottawa Senators gir ham beskjed om å innfinne seg i Canadas hovedstad. NHL-sesongen skal i henhold til siste corona-plan starte 16. januar. Lagene som ikke gikk til NHL-sluttspill siste sesong, blant andre Ottawa Senators, vil etter alt å dømme starte sine treningsforberedelser tre-fire uker før antatt premiere.

– Det er bare et spørsmål om tid før han reiser, bekrefter Pål Higson - selv om Oilers har har løst skadeforsikring for Balcers frem til 2. januar.

På den annen side. Selv om alt ser ut til å gå galt for VGs gullfavoritt, kan det samtidig sies å være godt for noe.

Etter en miserabel start av serien, hadde Stavanger Oilers vunnet åtte kamper på rad før tapet tirsdag 8. desember. Det forrige var 1–2 for serieleder Frisk Asker 31. oktober.

– Heldigvis har vi fått inn spillere som har erstattet de skadete på en god måte, blant andre spillere fra U21-laget. De som spiller gjør det bra. Så det er ikke noe problem. Men det er selvfølgelig slitsomt å ha det slik, sier Oilers-manager Pål Higson.

PS! Stjernen-Lillehammer spilles torsdag, lørdag går følgende kamper: Grüner-Stjernen, Narvik-Storhamar, Stavanger-Lillehammer. Søndag: Manglerud Star-Frisk Asker.