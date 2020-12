Til sammen 62 dager ute etter corona: – Det var utrolig frustrerende

KOLDING (VG) (Kroatia-Norge 25–36) Silje Solberg kom endelig tilbake i mål etter covidsykdommen. Veronica Kristiansen spilte sin beste EM-kamp etter å ha vært rammet av det samme. Veien til mesterskapet har vært lang for de to 30-åringene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

LYKKELIG TILBAKE: Silje Solberg koste seg etter storseieren mot Kroatia. Det gjorde også Veronica Kristiansen – bak på bildet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

De to Györ-stjernene mistet både lukte- og smakssansen, men hadde bare lette symptomer. Likevel mener ingen av dem at de ennå har klart å komme tilbake på toppnivå henholdsvis fire og syv uker etter sykdommen.

– En veldig god følelse. Dette har jeg ventet lenge på, sier hun og kaller sin egen prestasjon «ikke den beste kampen». Hun skulle gjerne hatt litt bedre timing og gjort et par redninger til, mener hun etter å ha spilt en god 2. omgang da Norge knuste EM-sensasjonen Kroatia.

Les også Norge klare for semifinale etter ny storseier: – Helt nydelig

– Jeg er ikke helt der ennå. Det tar litt tid, beskriver Veronica Kristiansen etter fem scoringer og en 2. omgang det luktet svidd av.

Silje Solberg sa før EM til VG at det var en bonus om klarte å komme seg til Danmark. 29 dager etter at hun testet positivt i ungarske Györ 14. november kom de første EM-redningene. Veien frem til EM-spill har vært svært lang.

– Det var utrolig frustrerende. Jeg var klar for mesterskap og har prøvd å unngå viruset i hele høst. Så kommer det når man minst venter det. Utrolig kjedelig, gjentar målvakten som også smittet kjæresten Lars Østhassel med viruset.

Hun måtte gjennom tre nye coronatester før døde rester av viruset ikke lenger slo positivt ut på testen. Som Kristiansen ble hun umiddelbart fratatt spillerlisensen i Ungarn etter den første positive testen. Så ventet grundige undersøkelser av hjerte og lunger. Treningen startet med gåturer der pulsen skulle være under 100.

– Det er kjempebra at de har så strenge rutiner på det. Selv om det har føltes litt for strengt noen ganger. Det er utrolig viktig at de medisinske testene ser bra ut før man starter trening. Vi har hørt forskjellige ting fra andre utøvere som har slitt, sier Silje Solberg.

VG fortalte fredag om ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs som fortsatt sliter to måneder etter covidsykdommen.

Veronica Kristiansen hadde etter eget utsagn «22 dager på sofaen» i Ungarn. Fra den positive testen 25. oktober gikk det 33 dager før hun fikk spille kamp igjen. Thorir Hergeirsson bekrefter at han fortsatt har håndbrekket klart når det gjelder tøft satsende «Vikki». Bakspillerens spilletid skal fortsatt «doseres klokt».

Men lørdag viste hun for første gang i EM frem den spilleren som scoret 30 ganger i Champions League inntil coronasykdommen traff syv av Györs spillere. Kristiansen serverte fem målgivende og scoret tre da Kroatia ble distansert med 10 mål etter pause i Sydbank Arena.

Les også Folkebørsen: Turbo-Henny ikke til å stoppe

– Det var veldig deilig, sier hun etter å ha spilt en glimrende omgang i spann med Norges beste spiller, Henny Reistad.

– Sakte, men sikkert bygger jeg meg opp. jeg har lagvenninner og et trenerteam som støtter meg. Det tar tid etter å ligget 22 døgn på sofaen. Det er ikke hvert år jeg gjør det, sier fotballstedet Mjøndalens store håndballstjerne.

Nå venter en – for semifinaleplassen – betydningsløs kamp mot Ungarn tirsdag. Men for Györ-spillerne er det uansett prestisje. Særlig når klubbtrener Gabor Danyi sitter på Ungarns trenerbenk.

– For min del blir Ungarn-kampen veldig viktig, sier Silje Solberg og kaller det «ren luksus» at semifinaleplassen allerede er klar seks dager før den etter planen skal spilles i Herning fredag