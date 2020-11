Bodø/Glimt må vente med gullfesten - knuste Aalesund

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Aalesund 7–0) Bodø/Glimt var seriemester. Lenge. Men så scoret Molde i sluttminuttet mot Kristiansund. Og nordlendingene må vente med champagne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg hørte plutselig speakeren sa noe med en trist stemme, svarer Ulrik Saltnes på VGs spørsmål om han fikk med seg at Fredrik Aursnes hadde utlignet for Molde før han la til:

– Jeg fikk høre at de maks kan få like mange poeng som oss, og da skal jævlig mye gå galt, ler Saltnes.

De har ventet i 43 år. Men Bodø/Glimt er ennå ikke seriemester. Kanskje ikke før de møter Strømsgodset i Drammen om to uker (22. november). Eller Rosenborg hjemme (29. november).

Glimt har sølv fra debutsesongen i toppdivisjonen i 1977. Det ble sølv også i 1993, 2003 og i fjor. Men nå oser det gull. Og for første gang i fotballhistorien kan et lag fra Nord-Norge stå igjen med et seriemesterskap.

Glimt har servert utsøkt angrepsfotball fra første serierunde. De ligger an til poengrekord og scoringsrekord. Og snart kan de etter all sannsynlighet feire en historisk triumf. At de måtte pakke bort champagne - og gull-antrekk føltes nok som et lite antiklimaks - søndag kveld.

– Vi skal ta de siste poengene, så skal vi feire. Jeg har ikke talt opp, men det ser bra ut for oss, smiler Fredrik André Bjørkan til VG etter kampen.

Bare 600 slapp inn på Aspmyra - av smittevernhensyn - for å se heltene deres herje med Aalesund i uværet med kuling og regn. Dårlig vær hindret imidlertid ikke de gulkledde som ledet 2–0 allerede til pause etter sjansebonanza i 1. omgang.

Hugo Vetlesen ordnet ledelse 1–0 da Kasper Junker serverte. Det var den tidligere Stabæk-spillerens første scoring for Glimt. Da var det spilt 38 minutter. Og akkurat der og da var Glimt seriemester. Men bare noen minutter før slutt utlignet Fredrik Aursnes for Molde mot Kristiansund (2–2).

previous











fullscreen next SÅ DU DEN: Ulrik Saltnes jubler for 3–0. Patrick Berg (t.v.) gratulerer. 1 av 5 Bjorn Steinar Delebekk

Minuttet før pause var det liksom ikke noe tvil om hvem som skulle ha seieren. Ulrik Saltnes klinket til på pasningen fra Vetlesen. Han traff stolpe inn. En vakker scoring.

Det var kvelden hvor alt lå til rette for Glimt. Bakteppet var at Rosenborg måtte avgi poeng. Og Kristiansund måtte slå Molde. Det ble nesten slik. Viking feide over RBK i Stavanger (3–0), men Kristiansund klarte ikke å holde ut mot Molde. Ett minutt før slutt scoret Aursnes hjemme på Aker Stadion.

Glimt hadde syv målsjanser før pause. AaFK en. Den fikk de da Glimt-keeper Nikita Haikin var ute på «bærtur», og holdt på å heade ballen i eget mål.

Etter sidebytte fortsatte Glimt offensiven. Gjestene fra Sunnmøre hadde nok med å forsvare seg. De spilte med en fembackslinje. Uten at det hjalp nevneverdig. Glimt fant åpninger gang på gang.

Etter 56 spilte minutter kom 3–0. Fredrik Bjørkan spilte Saltnes. Han skjøt i mål fra distanse. Et mesterverk av en scoring. Nå er mannen fra Brønnøysund oppe i 11 ligamål.

Men det var ikke slutt med det. Ola Solbakken har tatt plassen til Jens Petter Hauge etter at sistnevnte ble solgt til AC Milan. Han har åpenbart lyst til å vise at han kan erstatte Italia-proffen. Etter 70 minutter banket han inn 4–0.

5–0 kom ni minutter før slutt da Kasper Junker enkelt puttet ballen i mål. Sekunder før sluttsignalet la Fredrik Bjørkan på til 6–0. Og på overtid hamret Junker inn 7–0. Hans 18. ligamål, og Glimts største seier i år.

– I dag kommer det en motstander som kommer… jeg vet ikke hvordan de kommer, i hvert fall ikke for å vinne fotballkampen. De ligger veldig lavt, og det er imponerende det vi klarer i dag, forteller Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.