Brutal nedtur for Granerud: 0,4 poeng fra pallen i Hoppuka

Halvor Egner Granerud (24) gamblet for å kunne ta seieren, men endte opp med å falle utenfor pallen i Hoppuka.

FJERDEPLASS: Halvor Egner Granerud ble nummer fire i Hoppuka. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

Ikke siden Anders Jacobsen vant i 2006/07 har det blitt norsk seier i Hoppuka og det norske seiershåpet ble brutalt slått ned i første omgang i Bischofshofen.

Sammen med landslagssjef Alexander Stöckl valgte Egner Granerud å gå ned på farten, men hoppet på 133 meter var ikke langt nok til å få plusspoengene.

– Det var det som måtte til. Dessverre var ikke hoppet godt nok, sa han til TV 2 i pausen om gamblingen.

Allerede da var Granerud klar på at seiershåpet var kjørt, og han var fattet da han møtte TV 2 etter rennet, som endte med en tolvteplass for nordmannen.

– Akkurat nå er jeg ikke så skuffet. Vi prøvde og gikk for det. Det gjør at jeg akkurat havner utenfor pallen, men det er mye greiere å misse fordi man har prøvd fremfor å ikke prøve og kose seg med tanken på hva som kunne ha blitt.

Granerud ledet med 6,7 poeng på Stoch etter de to rennene i Tyskland, men i Østerrike har Kamil Stoch vært suveren. Polakken har vært hele 53,2 poeng bedre enn Granerud over de siste fire hoppene og tok altså en helt suveren seier i Hoppuka til slutt.

– Det gikk galt i Østerrike da. Konkurransen jeg gjennomfører i dag er ikke god nok. I dag gikk vi for det, og hvis det da ikke går, så var det en risiko vi var villige til å ta, sier Granerud etter rennet.

Langt bedre gikk det for Marius Lindvik, som ble nummer to i kveldens renn.

Fakta Sluttresultatet i Hoppuka 1. Kamil Stoch - 1110,6 poeng

2. Karl Geiger - 1062,5 poeng - 48,1 poeng bak

3. Dawid Kubacki - 1057,8 poeng - 52,8 poeng bak

4. Halvor Egner Granerud - 1057,4 poeng - 53,2 poeng bak

5. Piotr Zyla - 1037,2 poeng - 73,4 poeng bak

...

12. Daniel-André Tande - 1002,9 poeng - 107,7 poeng bak

17. Robert Johansson - 863,8 poeng - 246,8 poeng bak

19. Johann André Forfang - 830,5 poeng - 280,1 poeng bak

36. Marius Lindvik - 565,6 poeng - 545 poeng bak

48. Sander Vossan Eriksen - 299,2 poeng - 811,4 poeng bak

TREDJE SEIER: Kamil Stoch vant Hoppuka for tredje gang. Foto: Geir Olsen

Heller ikke i den andre omgangen lyktes det helt for Granerud, som til slutt ble nummer tolv i rennet og nummer fire i Hoppuka sammenlagt, 0,4 poeng bak Dawid Kubacki på tredjeplass.

Dermed havnet Granerud for andre gang denne sesongen på feil side av en marginal duell, etter at han var 0,5 poeng fra det individuelle gullet i VM i skiflygning tidligere i vinter.

Det gullet gikk til Karl Geiger, som sikret seg andreplassen sammenlagt i Hoppuka etter å ha blitt nummer tre i det siste rennet. Han kunne ikke gjøre noe med Kamil Stoch, som for tredje gang vant i Bischofshofen. Også de to tidligere gangene han vant i den østerrikske bakken - i 2017 og 2018 - vant Stoch Hoppuka sammenlagt.

Fakta Flest seirer i Hoppuka 5: Janne Ahonen

4: Jens Weissflog

3: Helmut Recknagel, Bjørn Wirkola og Kamil Stoch.

Halvor Egner Granerud kom til Hoppuka som den største favoritten etter fem strake verdenscupseirer. Selv om det ikke ble noen seier i verken Oberstdorf eller Garmisch-Partenkirchen for nordmannen, tok han med seg ledelsen i Hoppuka etter de to tyske rennene.

I Østerrike har det imidlertid ikke gått på skinner for askerbøringen. I den første omgangen i Innsbruck slet han under dårlige forhold og var helt nede på 29. plass. Med et bedre hopp i den andre omgangen hoppet han seg opp til 15. plass, men ledelsen i Hoppuka var snudd til at han var 20,6 poeng bak Kamil Stoch.

Nordmannen var likevel klar på at han hadde tro på at han kunne snu det, det til tross for at noen så langt bak sammenlagtlederen før det avsluttende rennet aldri har klart å vinne. Halvor Egner Granerud hadde dermed en stor oppgave foran seg i onsdagens renn, en oppgave som skulle vise seg å bli for stor.