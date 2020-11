Zuccarello satser på e-sport: – Må anerkjennes som sport

BJØRVIKA (VG) Mats Zuccarello (33) følger etter TV-profilen Stian Blipp og går inn som investor i den nordiske e-sport-organisasjonen Nordavind.

HAN INVESTERER: Mats Zuccarello går inn med penger i epost-laget Nordavind. TV-profilen Stian Blipp (til høyre) er også inne på eiersiden. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

VG møter ishockeystjernen i E-sportklubbens nye, men fortsatt tomme hovedkvarter langs Dronning Eufemias gate i Oslo sentrum under lanseringen av det ferske samarbeidet. Zuccarello sier selv han spiller FIFA og Fortnite sammen med norske hockeykamerater, men er bedre med kølle enn konsoll.

– Jeg er nok midt på treet, om jeg skal være helt ærlig, smiler Minnesota Wild-spilleren – om sin egen gaming-rank blant kompisgjengen på drøyt 30 personer.

Han håper å kunne inspirere e-sport-utøvere til å leve mer som toppidrettsutøvere. Zuccarello husker tilbake til sin egen ungdom, da gaming var en «tabugreie».

– At det var farlig, og du kan ikke bli noe. Alle har forskjellige drømmer, og idrett er ikke for alle. Det er noen som har disse interessene her, og de skal få lov til å oppfylle de. Samtidig skal man vise at det er viktig å holde seg i aktivitet og spise riktig, for å ha mye energi og slike ting, sier Zuccarello, som bruker gaming som avslapning mellom kamper og treninger.

Senkveld-programleder Stian Blipp gikk inn som medeier i Nordavind i juli, og er selv en ivrig gamer. Fra før er også Therese Johaugs manager Jørn Ernst og forretningsmann Tor Olav Trøim med på eiersiden.

Zuccarello har også flere forretningsjern i ilden:

Zuccarello går inn i Nordavind via en emisjon (en utvidelse av selskapets egenkapital ved opprette flere aksjer).

Kommersiell leder Steffen Willumsen i Esport-laget, som også er tilknyttet Vålerengas FIFA-satsing, opplyser at de har opplevd vekst siden oppstarten i 2011, og stort sett doblet omsetningen årlig. Firmaet håper etter hvert å kunne gi tilbake til aksjonærene, men Zuccarello vil ikke si hvor mye han selv han gått inn med.

– Det er ikke noe vits. Selvfølgelig gjør man det fordi man håper å kunne bygge et firma som kan bli stort og tjene penger, men jeg er med fordi jeg synes det er gøy. Det er ikke satt opp i kalenderen at jeg skal ta utbytte om ett år, forteller 33-åringen med rundt 50 millioner i årslønn i Minnesota Wild.

Zuccarello har vært profesjonell ishockeyspiller – en fysisk krevende sport – i rundt 15 år. Nå skal han snart tilbake til verdens tøffeste liga, som etter planen starter med kamper på nyåret, og tidenes norske NHL-suksess er klar på at e-sport bør regnes som toppidrett.

– Det er kanskje det man ikke har sett på, på grunn av de vanene man har hørt om før. Dårlig mat, dårlige vaner – det er det man har lyst til å endre på og vise at det går an å være en toppidrettsutøver og game. Det er jo spill, men det er en sport i seg selv. Hvis sjakk er en sport, er gaming en sport. Da må man anerkjenne det. Det er verdens største ting, så å si alle barn i hele verden driver med det, og folk på min alder holder på, sier Mats Zuccarello.

STILLER STERKT: Kommersiell leder Steffen Willumsen (til venstre), styreformann Magnus Halvorsen, daglig leder Stein Wilmann, Mats Zuccarello og Stian Blipp møtte VG og et uvalg andre medier i esportlagets foreløpig tomme lokaler i Bjørvika. Foto: Bjørn Steinar Delebekk