Brighton og VAR straffet Liverpool – Klopp reagerte med sarkasme

(Brighton – Liverpool 1–1) Først fratok videodømming Liverpool to scoringer – deretter brukte dommer Stuart Attwell teknologien for å gi Brighton straffespark på overtid. Da mistet Jürgen Klopp både besinnelsen og to poeng.

