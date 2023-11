BJØRVIKA (VG) 37-åringen føler den fysiske forfatningen er på nivå med da han var verdenscupsirkusets største stjerne - i karrieren som inneholdt 15 VM- og OL-gull.

Under et 15 minutter langt intervju med VG på en italiensk restaurant i Oslo sentrum fremstår Northug som topptrent.

– He-he. Jeg må nok tilbake til da jeg var aktiv for å finne da jeg var i like god form, sikkert i 2017-2018, sier Northug og smiler.

I desember 2018 annonserte trønderen gråtkvalt at han abdiserte som skikonge. Årene som fulgte var turbulente og førte til en fengselsdom i 2020 på syv måneder ubetinget fengsel for villmannskjøring og narkotikalovbrudd. Northug uttalte selv at han hadde et alvorlig rusproblem.

Nå virker mannen, som trolig er langrennshistoriens aller største stjerne, å ha reist seg igjen. Hadde det ikke vært for en belastningsskade, ville Northug ha stilt til start under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen til helgen i konkurranse med verdenscupløpere – selv om han satser på langløp.

– Jeg har en skade i bicepsen, men formen kjennes bra. Det har vært for mye staking i høst, så jeg har en liten irritasjon som må få litt hvile. Skaden kom gradvis. Det har vært mye tøff belastning, forklarer Northug.

Under Blinkfestivalen i Sandnes i sommer kom 37-åringen på 3. plass på det 50 kilometer lange rulleskirennet. Northug var også foran Johannes Høsflot Klæbo på 15 kilometer fellesstart i samme by.

– Du har hatt enorme oppturer og nedturer i livet ditt. Hvor føler du at du er nå?

– Jeg føler at ting er veldig bra. Jeg har en hverdag som er veldig givende og artig. Jeg har en fin balanse mellom jobb og trening. Det tar mye energi og tid, men det skal det gjøre. Jeg trives veldig bra med det jeg gjør nå, og jeg håper jeg kan drive med konkurranseidrett gjennom langløp i flere år fremover.

– Er det balanse som du ser på som nøkkelen til å ha det bra i livet?

– Ja. Å konkurrere, være i form og jobbe med idrett som jeg syns er spennende.

Ekspertkollega på skiskyting i TV 2 – Tiril Eckhoff (33) – selv med 23 VM- og OL-medaljer på merittlisten, roser Northug for formen trønderen er i.

– Jeg syns det er veldig gøy. Jeg «disset» ham litt da han la opp, for at han var i dårlig form, men nå er det jeg som får det tilbake. Jeg hyller at han satser langløp, gliser Eckhoff overfor VG.

Northug forteller at det betyr mye å være i god form igjen.

– Det føles bra, men det er tøft. Kroppen må trene en del. Det koster jo. I fjor var jeg fortsatt for dårlig trent til at jeg tålte mye trening. Nå klarer jeg å holde mer kontinuitet, og det skyldes nok at jeg har trent såpass bra over tid.

– Hvordan ser en treningsuke ut for deg nå?

– Jeg prøver å trene mye de ukene jeg har fri fra jobb og andre ting. Filosofien er den samme som før og hodet er det samme som før, men jeg må være mer på bremsen fordi jeg kjenner at restitusjonstiden er lenger.

– Blir du like sulten nå på å prestere nå som da du gikk verdenscup, VM og OL?

– Nei, det er ikke mulig, og det skal ikke være mulig. For da var jeg så sulten at jeg var dyrisk. Det er artig å tenke på det, men hadde jeg vært like motivert nå som da, måtte jeg vært lagt inn. Men jeg syns det er jævlig artig å konkurrere. Det er det som driver meg, men det er ikke i nærheten av som det var.

I FORM IGJEN: Petter Northug har trent godt den siste tiden. Her under Toppidrettsveka på Hitra i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Går det på hva du er villig til å ofre i livet ditt?

– Ja, nå er jeg på en plass i livet mitt hvor jeg har lyst til å gjøre andre ting også. Jeg vil være mer avslappet. Livet består ikke bare av idrett. Det har det gjort før for meg, og jeg har oppnådd drømmene mine. Jeg kjenner samtidig at det er jævlig artig nå, når jeg har gjort denne treningsjobben, forteller Northug.

– Jeg syns det er veldig digg å være i form, og ha den balansen mellom overskudd og trening som gjør at du faktisk trives med det du gjør. Jeg savner ikke de 30-timers treningsukene i Meråker da jeg så vidt klarte å stå opp om morgenene fordi jeg var så sliten. Det klarer ikke kroppen min å gjøre lenger, men jeg klarer å finne balansen. Og det er nøkkelen.

Northug håper å kjempe om topp 10-plasseringer i langløp den kommende sesong. Vasaloppet og hans eget arrangerte Janteloppet er hovedmålene.

Ved siden av å være tilbake som toppidrettsutøver har Northug sitt eget klesmerke, en stilling som sportssjef for langløpslaget «Team Janteloppet» og rollen som ekspert på langrenn og skiskyting i TV 2.

– Det er mye arbeid, men jeg jobber med ting som lar seg kombinere. Det er TV 2 veldig flinke til å la meg gjøre, noe jeg setter pris på.